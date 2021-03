Edwin Rodríguez sobre EUA: "Tenemos para dar la lucha y por qué no dar ese golpe de autoridad y clasificarse"

La Selección de Honduras se clasificó a las semifinales del Preolímpico Sub-23 que se disputa en Guadalajara tras empatar 1-1 con Canadá. Edwin Rodríguez habló del juego y ya piensa en Estados Unidos.

"El resultado nos deja buenas sensaciones en el aspecto que estamos haciendo bien las cosas, lo importante es ayudar, nos enfocamos en hacer las cosas para el equipo y esto va a depender de cada futbolista, lo primero es la clasificación a los Olímpicos", inició contando.

La Bicolor se medirá a la escuadra norteamericana el domingo por el boleto a los Juegos Oilmpicos de Tokio. Edwin y compañía saben que es el partido por el que tanto han trabajado.

"Lo tomamos con una responsabilidad gigante. Es una linda oportunidad para seguir creciendo como futbolistas y personas, nadie se quiere perder estos grandes eventos como los Jugo Olímpicos. Ha sido histórico para la Selección y este grupo de muy buenos jugadores quiere hacer su propia historia en esta Sub-23".

Rodríguez fue sustituido sobre el final por un golpe en el tobillo y asegura que está bien. Ya habla sobre el equipo norteamericano.

"Estados Unidos es un equipo muy intenso, juega bien con el balón al pasto, tienen lo suyo, pero nosotros tenemos para dar la lucha y por qué no dar ese golpe de autoridad y poder clasificarse", sentenció.

Habló sobre su nueva posición en la escuadra catracha jugando al lado del volante de contención.

"Me siento muy bien jugar a la par de compañeros que tienen buen manejo de balón. El profe me lo pidió, no es nuevo para mí, lo había intentado anteriormente en la Sub-20 y en el Olimpia en varios partidos, me siento bien. Es bueno juntarse con jugadores de calidad en la técnica, eso nos ha ayudado al grupo para seguir creciendo", cerró.