¿Por qué los griegos le negaron el cambio de camiseta a los futbolistas hondureños?

Es algo ya tradicional. Al final de cada partido, los futbolistas, cuando es un juego a nivel de selecciones intentan llevarse un recuerdo de lo vivido y deciden cambiar sus camisetas, eso sí, algunos son más interesados que otros.

Luego del encuentro que Honduras disputó ante Grecia en Salónica donde los griegos ganaron 2-1, los futbolistas de la representación centroamericana buscaron a los helénicos y les pidieron cambiar de remera.

Sin embargo, los catrachos se llevaron una sorpresa y fue la negación de estos de intercambiar sus prendas dentro del terreno de juego al final del mismo ya que las cámaras de televisión estaban grabando.

Pero, ¿por qué se negaron?... pues no fue porque los seleccionados griegos no quisieran, sino que recordaron la prohibición de la FIFA, algo que quizás los hondureños no sabían o pasaron por alto.

El ente que rige el fútbol, por el tiempo que se está viviendo de pandemia, decidió ordenar que el cambio de camisetas luego del final de cada partido quedaba prohibido y quien lo hiciera se exponía a recibir una fuerte sanción disciplinaria y económica, algo que los griegos conocen bien.

Es por eso que Kevin López y Diego Rodríguez recibieron la negativa de Sotirios Alexandropoulos y Manolis Siopis, respctivamente al momento de estos solicitarle el tradicional cambio de camisetas. Seguramente en los camerinos hubo reciprocidad y se llegó a un feliz término.