Miguel Falero: "Fuimos el equipo menos elogiado pero en la cancha estábamos a la par de cualquier rival"

Miguel Falero estará una vez más en unos Juegos Olímpicos representando a Honduras. El entrenador uruguayo ya fue asistente técnico en Londres 2012 cuando hacía dupla con el colombiano Luis Fernando Suárez. Ahora es el principal y vivirá una experiencia sinigual.

El estratega charrúa clasificó a la Sub-23 de Honduras a Tokio 2021 luego de batir en semifinales a los Estados Unidos (2-1) y ahora ya visualiza la competición. En conferencia de prensa post clasificación habló sobre ello.

También mencionó si echará mano de lo que legalmente le permite la organización de los Juegos Olímpicos y es llevar tres refuerzos mayores de la edad estipulada, en esta ocasión, más de 24 años. No cerró la puerta a ello.

CONFERENCIA DE MIGUEL FALERO:

Su resumen del juego: "Un sentimiento de enorme alegría, cumplimos el compromiso, gracias al esfuerzo de los muchachos, nos sentimos orgullosos del grupo donde la humildad y solidaridad siempre estuvo primero, nunca hubo un objetivo individual por encima de lo grupal, siempre fuimos el equipo menos elogiado, fuimos el equipo que íbamos como menos pero dentro de la cancha estábamos a la par de cualquier rival".



Con qué se queda del partido: "Me quedo con el despliegue de los jugadores, la motivación que tuvieron ante un planteo y el respeto a la idea, es lo que habíamos trabajado en los días previos, esa disciplina pudo que nos adueñáramos del partido, una pena que siendo un triunfo más claro tuviéramos que sufrir, pero bueno, estamos acostumbrados a sufrir y ese parece ser nuestro karma, nos llevamos el resultado y al justa clasificación y la participación a los Juegos Olímpicos de Tokio".



Que se cambió en los últimos juegos: "Lo que hicimos fue trabajar convencidos de que podíamos, el trabajo en la cancha, la disciplina para poder combatir y y recuperar la pelota lejos de nuestro arco y por medio de la elaboración desgastar al rival, en el segundo tiempo ante El Slavador fuimos superiores y esa elaboración y conjuntar y hacer sociedades con jugadores que tienen buen pie hizo que desgastaramos a los rivales con una idea que daba gusto verlos jugar".





Lo que tienen los hondureños para ir a los JJOO: "Pienso que se han hecho excelentes trabajos. Se ha seleccionado a buenos planteles, hay una riqueza técnica, hay jugadores en primera, hay procesos de selecciones y eso ayuda al seleccionador a tener una base, también el proyecto cuando se planificó, la verdad que lo hicimos en buena forma. Llegamos al punto final que vamos a jugar en Tokio la próxima olimpiada".



Refuerzos en los Juegos Olímpicos: "Está la posibilidad, eso lo vamos a estudiar una vez llegado el momento, el reglamento permite poder utilizar a tres mayores, en la medida de que no encontremos lo necesario en las posiciones, recién ahí veríamos las posibilidades traer a un mayor, pero hasta el momento estamos contentos con lo que tenemos, el rendimiento de cada uno va a llevar a que podamos contar o no con algún mayor porque reglamentariamente sí podemos".



Qué significa para usted la clasificación: "Para mí es una enorme alegría, primero porque conocemos qué siognifica para el pueblo hondureño el fútbol, es casi una de las pocas alegrías, regalarles a una Honduras triunfante, es grato, sabemos que no se da repetidamente estos duelos donde salimos triunfantes ante potencias con mucho más poderío, ante la dificultad nos revelamos y le dimos una alegría al pueblo hondureño, que era uno de los objetivos".





Sobre la eliminación de USA: "Venían trabajando bien y no trajeron a los muchachos que juegan en Europa, era uno de los candidatos, llegamos los cuatro mejores a las semifinales, es una opinión personal, poder soñar estaba acorde a lo que mostramos en la cancha, estoy orgulloso de los jugadores, equiparamos a equipos que tienen hasta poderío mayor que al nuestro".



Le dará prioridad a la mayor: "No tengo las fechas claras en este momento pero vamos a darle la mayor seriedad posible a este trabajo, nos reuniremos con el cuerpo técnico para definir todo, pero sabemos que tenemos la prioridad de la mayor".