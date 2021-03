El editorial de Sports Illustrated tras debacle de la Sub-23: "Estados Unidos debe recuperarse y ser humilde"

Sports Illustrated, una revista especializada en deportes y la más prestigiosa de Estados Unidos, ha contado con dolor y reflexión en un amplio editorial lo que significa para el fútbol de este país esta eliminación del torneo Preolímpico en México que ha privado al país de ver en unos Juegos Olímpicos a una generación dorada con jóvenes futbolistas participando en los mejores equipos de Europa, que sin embargo no estuvieron en Guadalajara porque el DT Gregg Berhalter decidió tenerlos en los partidos amistosos de la mayor y a otros que sus clubes no los prestaron para esta competencia.

Además afirma que este batacazo representa una oportunidad para que el fútbol estadounidense vuelva a recuperarse y mantenga la humildad en el área pues con esto afirma que todavía no son la potencia de Concacaf como se le ha querido ver.

EL EDITORIAL COMPLETO DE SPORT ILLUSTRATED

Jason Kreis deslizó la advertencia durante su conferencia de prensa previa al partido. "Creo que de alguna manera es un poco desafortunado que tengamos que tener partidos únicos para clasificarnos para los Juegos Olímpicos, pero es lo que es", dijo.

Había captado el concepto. Un mal día, un error, puede enviarlo a empacar sus maletas. Concacaf preparó su torneo de clasificación olímpica para producir dos partidos de semifinales que enviarían a los supervivientes a Japón, y para la selección nacional sub-23 de Estados Unidos, todo se reduciría a esos 90 minutos. El desempeño y el pedigrí anteriores fueron irrelevantes. Lo que importaba era este día día. Y el domingo en la calurosa Guadalajara, México, Estados Unidos cometió demasiados errores y simplemente no fueron lo suficientemente buenos. Incapaces de poseer el balón, crear oportunidades o amenazar a sus homólogos hondureños durante la mayor parte de la tarde, los estadounidenses cayeron 2-1 ante Los Catrachos y fueron eliminados de la contienda olímpica. Los hombres estadounidenses ahora se perderán las finales olímpicas por tercera vez consecutiva, habiéndose clasificado la última vez en 2008.

"Obviamente estamos devastados, absolutamente devastados. En el vestuario, los muchachos están como si fuera una tragedia, una tragedia", dijo Kreis luego de la derrota.

Jugadores de Honduras consolaron a sus colegas de Estados Unidos como el caso de Luis Palma con el portero David Ochoa señalado como el villano del partido por cometer un grave error en el segundo gol de Honduras

"Creo que todos queríamos esto tanto, tanto por muchas razones diferentes. Y creo que podría ser que a veces, cuando lo quieres demasiado, te pones en una posición en la que no puedes rendir al nivel necesario. Y al final del día, simplemente no creo que tuviéramos suficiente ".

La segunda plaza de Concacaf para el torneo olímpico de 16 equipos de este verano será para México, que venció a Canadá en la segunda semifinal decisiva del domingo.

Kreis y sus jugadores dijeron repetidamente durante la competencia que los fracasos estadounidenses pasados ​​no pesaban sobre ellos. Nadie involucrado en el impulso de clasificación actual tuvo nada que ver con las derrotas en 2012 y 2015, y hay pocas dudas de que el fútbol estadounidense ha entrado en una nueva era. Ha surgido una gran cantidad de atletas jóvenes y talentosos bajo el mando del entrenador estadounidense Gregg Berhalter, muchos de los cuales juegan para los mejores clubes europeos. La selección absoluta , que venció a Irlanda del Norte en un amistoso el domingo anterior , tiene marca de 8-0-1 en sus últimos nueve partidos.

Desafortunadamente para Kreis, sin embargo, todo ese talento joven no significa mucho en esta competencia juvenil (los Juegos Olímpicos suelen ser un evento sub-23, pero este año son sub-24 debido a la pandemia). Según las regulaciones de la FIFA, los clubes no están obligados a liberar a sus jugadores para los torneos juveniles. Entonces, en lugar de desplegar a cualquiera de los 15 jugadores olímpicos elegibles por edad que Berhalter usó esta semana en Europa (o jugadores como Weston McKennie, Tyler Adams y Timothy Weah, que se perdieron el campamento senior), Kreis se quedó para convocar a un equipo de la MLS. jugadores que no habían disputado un partido competitivo en meses, junto con tres hombres en la periferia de sus clubes extranjeros.

Jonathan Lewis en los minutos finales falló una clara ocasión de gol y al final lo lamentó junto a todos sus compañeros, el DT Jason Kreis dijo que el camerino "era una tragedia".

Tome un grupo en forma de pretemporada que no haya tenido la oportunidad de jugar juegos significativos juntos, llévelos al calor y la altura de Guadalajara para los juegos contra oponentes en sus propias temporadas de clubes, y espere que se calmen lo suficientemente rápido para tener éxito. Esa era la tarea de Kreis: fabricar resultados en condiciones adversas, y él y sus subordinados, en última instancia, no estaban a la altura del desafío. Su fracaso no es tanto una acusación del programa como lo fue en 2012 o 2015. La trayectoria general sigue siendo buena. Sin embargo, sigue siendo una gran decepción, ya que esta generación de jugadores ahora perderá la oportunidad de ponerse a prueba en un torneo significativo en el escenario mundial.

“Es una gran oportunidad para todo el equipo y todo el cuerpo técnico y para que US Soccer nos lleve de regreso a los Juegos Olímpicos y demuestre que somos un buen equipo en Concacaf y que merecemos estar en los grandes escenarios y en los torneos mundiales ”, dijo el sábado el capitán estadounidense Jackson Yueill. "US Soccer y nuestro equipo ven esto como una gran oportunidad".

Sobre el papel, Yueill y sus contrapartes de la MLS deberían haber sido lo suficientemente buenos para vencer a un equipo hondureño compuesto casi en su totalidad por jugadores nacionales. Un puñado de estadounidenses de Kreis ya ha sido coronado por el equipo senior de Berhalter. Pero aparte de lo sucedido de la segunda mitad durante el partido de la fase de grupos contra la superada República Dominicana, y luego los desesperados momentos tardíos del domingo por la noche, Estados Unidos fue un equipo ofensivo débil que carecía de química y amenaza. Los jugadores parecían inseguros de sí mismos, las combinaciones productivas eran pocas y el ritmo de juego era demasiado lento. Ese fue el caso nuevamente al principio de la partida contra Honduras, ya que los estadounidenses no lograron generar nada en el futuro. Eso no les dio margen de error.

"Tenemos jugadores que no se mueven", dijo Kreis sobre la exhibición del domingo.

"Tenemos gente con el balón que no compromete a los defensores a tomar decisiones para abrir espacios. Tenemos muchachos que parece que simplemente no quieren el balón, y de nuevo, se remonta principalmente a la mentalidad". para mí ... Al final del día, simplemente no estaba tan bien desde el punto de vista de la confianza ".

Honduras tomó la delantera con el último toque de la primera mitad gracias a un gol, irónicamente, de un delantero nacido en la ciudad de Nueva York que juega para Rio Grande Valley Toros en el Campeonato de la USL, la segunda división estadounidense. El defensa Denil Maldonado cabeceó un centro largo que cruzó la portería de Estados Unidos y Juan Carlos Obregón, el neoyorquino, lo envolvió para dar la ventaja a Los Catrachos.

Estados Unidos parecía asustado incluso después del medio tiempo. El portero David Ochoa, una estrella en ascenso en Real Salt Lake, estaba teniendo un excelente torneo antes de disparar un inexplicable pase en el minuto 49 directamente desde el pie del hondureño Luis Palma. El balón rebotó en la red estadounidense vacía.

Jugadores de Honduras dieron muestras de Fair Play tratando de consolar a los estadounideneses que estaban devastados por la eliminación.

Los estadounidenses finalmente cobraron vida en el minuto 52 y se acercaron a uno gracias a Yueill, el mediocampista de los San Jose Earthquakes, quien encontró un poco de tiempo y espacio y lanzó un tiro de 25 yardas hacia la esquina superior.

Las sustituciones ofensivas y la desesperación se combinaron para empujar a Estados Unidos hacia adelante mientras las sombras cubrían el campo en el Estadio Jalisco. Jonathan Lewis vio un cabezazo a bocajarro despejado de la línea, y Yueill estuvo cerca en un tiro libre posterior. En el 84, un centro del mediocampista suplente Tanner Tessmann fue mal jugado por Lewis en la puerta. Honduras aguantó. El gol del empate no llegaría. El ataque fue demasiado pequeño, demasiado tarde.

"Creo que se reduce a la agudeza general de los jugadores. No sé si alguna vez he visto un juego en el que los jugadores controlan tanto el balón mal. Pelotas rodando bajo los pies de la gente, pasando fuera de los límites —Estas son cosas que en realidad son como que te rascas la cabeza. Piensas, '¿Qué está pasando aquí?' "Dijo Kreis.

"Pero también he estado en el juego lo suficiente en nuestro país a nivel profesional como para decirles que esto es lo que se ve en las pretemporadas y al comienzo de las temporadas de la MLS. Es típico", continuó. "Y luego, ya sabes, en cuanto a la calidad en el último tercio, sentí que llegamos allí suficientes veces. Simplemente nos falta, en su mayoría, el último pase. Pero luego llegamos a áreas donde deberíamos terminar y no ... El nivel de compromiso estaba ahí. Los muchachos corrieron duro y lucharon y trataron de llegar a los lugares correctos. Es solo que cuando realmente necesitábamos la calidad, cuando realmente necesitábamos marcas de diferencia, no creo estaba allí esta noche ".

La eliminación representa una gran oportunidad perdida para un programa de construcción de EE. UU. Los Juegos Olímpicos hubieran sido una experiencia gratificante para un grupo de jugadores jóvenes ansiosos por dejar su huella, y varios de los hombres de Berhalter, incluido Christian Pulisic, expresaron interés en participar si los estadounidenses avanzaban (Chelsea podría haber tenido otras ideas). Ahora esa oportunidad se ha ido, y Estados Unidos debe recuperarse y mantenerse humilde mientras mira hacia el comienzo de la clasificación para la Copa del Mundo en septiembre. Todavía no es una fuerza dominante en Concacaf.