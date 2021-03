DT de México avisa a Honduras: "Tenemos en la cabeza muy claro que nos falta el objetivo de ser campeones"

Follow @GustavoRocaGOL

Jaime Lozano, técnico de la Sub-23 de México, ya se puso el chip de final del Preolímpico de Concacaf, mismo que desea ganar, pero antes deberá de pasarsobre Honduras, una selección a la que respeta mucho.

El técnico de los aztecas habla solo cosas positivas de la escuadra que lidera el uruguayo Miguel Falero. El timonel mexicano asegura que la "H" es un equipo fuerte que les dará batalla mañana en la final del torneo que les dio a ambas representaciones el boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

"Honduras viene haciendo bien las cosas desde hace tiempo, por algo es cabeza de serie, por algo ha tenido buenos resultados, tanto en Panamericanos y Juegos Olímpicos, Honduras compite muy fuerte, son aguerridos, calidad tienen muchísima sus jugadores, tienen una idea de juego muy clara, si no hay que arriesgar no arriesga nada, la gente de arriba desequilibra mucho, en el mediocampo tienen mucho talento, tienen mucho oficio, sin duda alguna que han aprovechado sus oportunidades, a pesar de contar con dos empates en el torneo siempre ha sido superior a sus contrincantes, nuevamente están en una fnal, va a ser un rival y una final muy disputada, muy peleada y obviamente, de mi parte esperemos que México se quede con el primer sitio", comenzó explicando en conferencia de prensa.





De momento el estratega azteca no define bien su 11 titular ante Honduras, aunque sí asegura que los que están más descansados son los que aparecerán frente a la escuadra hondureña en la final.

"Felicitarlos a ustedes también por el boleto... queremos ganar, estoy seguro que Honduras quiere lo mismo y hemos conseguido un primer objetivo que era el boleto, pero tenemos en la cabeza muy claro que nos falta el segundo objetivo que es ser campeones, entonces veremos qué tal, entre semifinal y final hay muy poco tiempo de recuperación, vamos a entrenar muy poco hoy, valorar qué gente ha tenido más minutos y quiénes están en las mejores condiciones para salir a competir mañana. En base a eso definiremos al equipo, normalmente me gusta tomarme mi tiempo y pensar bien las cosas con mi cuerpo técnico, alargando el tiempo lo más posible tomar las mejores decisiones. Al día de hoy no te puedo decir bien quiénes van a jugar, pero sí te puedo decir que la gente esté descansada, estamos conformados por 20 jugadores de mucha capacidad y de referentes en cada uno de sus clubes, eso me deja tranquilo de que los 11 que salgan al campo harán una gran final".



Honduras los sacó de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y el técnico de esa selección precisamente era Jaime Lozano, por lo que le consultaron si tomaba este duelo de final como una revancha.

"Tal como una revancha al final... son enfrentamientos que se van dando de forma más recurrente, en Panamericanos nos enfrentamos en una semifinal, al final nos dejan enseñanza y aprendizaje, las últimas dos dinales se han dado entre estos dos países, se han dado bastante enfrentamientos en los últimos años, hay más jugadores de ellos de esos Panamericanos que de nosotros, sin duda alguna, viéndolos jugar, me parece que ahora son más fuertes que el equipo que tenía en los Panamericanos, de igual manera nosotros, el tiempo ha pasado y pues el jugador crece y los jugadores crecen y mejoran", dijo el director técnico mexicano.



Por último habló de los Estados Unidos, que quedaron eliminados a manos de los hondureños. "Difícil, ha de ser muy dificil para ellos, en esta categoría Honduras ha hecho muy bien las cosas, ha encontrado una fórmula para estar clasificando a los Olímpicos de forma constante. Estados Unidos no trajo al equipo más fuerte por diversas razones, pero esas son decisiones que toma su Federación, les faltó gente, pensaron que con lo que tenían les ajustaba, pero es un torneo donde te jugas todo en un partido, no he visto el juego aún, pero se sumaron varias cosas, donde Honduras salió bien, complicado para ellos. Nosotros tenemos que aprovechar la localía y hemos hecho algún partido mejor, invitamos a la gente que nos apoye, esperamos verlos el día de mañana".