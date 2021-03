La Selección de Honduras arribó al país tras su gira por Europa donde enfrentó a Bielorrusia y Grecia

Los jugadores de Liga Nacional que conformaron la Selección de Honduras arribaron este martes al país tras la gira por Europa donde enfrentaron a Bielorrusia y Grecia.

Jerry Bengtson fue uno de los que habló con los medios y dijo que la Bicolor debe estar siempre disputando encuentros de esa magnitud.

"Fue un buen aprendizaje, enfrentar a esas selecciones siempre dejan cosas buenas. Esos fogueos son buenos, enfrentar equipos con esas características, medirse a esos jugadores se aprende mucho y la selección siempre tiene que estar jugando con esas escuadras", dijo el atacante del Olimpia.

Bengtson fue titular y lamentó que no pudo marcar en ninguno de los encuentros. La Bicolor empató 1-1 con Bielorrusia en Minsk y cayó 2-1 ante Grecia en Tesalónica.

"Por ahí no anduve muy fino, pero se aprendió mucho. El técnico me dijo que estaba contento, que cumplí lo táctico, pero no se dio el gol. Me sentí bien, son selecciones que están compitiendo en el alto nivel".

Fabián Coito y su cuerpo técnico aterrizó en Tegucigalpa con una parte de los jugadores. El otro grupo arribó a San Pedro Sula.

Edrick contento por haber sido titular con la "H"

El arquero Edrick Menjívar fue otro de los jugadores que llegó con los ánimos a tope. Fue titular en los dos encuentros y está para pelear el puesto con Luis "Buba" López.

"Creo que hice un buen trabajo. Fue una linda oportunidad, sabemos que "Buba" es un gran arquero, pero la pelea va a ser día a día".

La Selección de Honduras regresará a la actividad en el mes de junio para disputar la Final Four de la Liga de Naciones que se jugará en Estados Unidos. En los meses de julio y agosto jugará la Copa Oro.