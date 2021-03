JJ Macías sobre el penal que le cometió el hondureño José García: ''Es claro, casi me revienta toda la pierna''

El delantero mexicano José Juan Macías aclaró las dudas y afirmó que la falta que le cometió José García dentro del área fue evidente, a tal punto que casi le revienta la pierna y la infracción pudo tener peores consecuencias.

Una vez finalizado el encuentro, donde el combinado azteca se proclamó campeón del Preolímpico tras vencer a Honduras, el ariete de las Chivas dio sus impresiones para TUDN.

''Llegué un poco lesionado, pero poco a poco con los partidos empecé a mejorar, y Dios es grande y obviamente gracias a él que pude meter gol y ayudar al equipo. Lo principal era conseguir el campeonato y afortunadamente se logró'', comenzó diciendo JJ, quien abandonó el partido durante la prórroga y en su lugar ingresó Santiago Múñoz.

Sobre el polémico penal que le cometieron, ya que muchos periodistas y aficionados expresaron que no hubo falta del zaguero hondureño debido a que no había una imagen clara de la jugada, Macías manifestó que sí hubo contacto y por eso cayó al suelo para luego convertirlo en gol.

''Sí, claro que era penal, casi me revienta toda la pierna. Alexis Vega me dijo: 'listo, tómala y métela papi'. Tenemos la confianza entre todos y nada más me dio ánimos'', comentó el jugador.

Quiere representar a México en Japón

Por otro lado, el mexicano no se olvidó de Chivas mientras festejaba el título y expresó que su deseo es salir campeón con el conjunto rojiblanco y ser parte de la lista final para los Juegos Olímpicos de Tokio que se disputarán entre julio y agosto.

''Espero quedar campeón con Chivas, dar todo mi máximo y estar en la lista final para los Olímpicos. Trataré de dar mi mayor esfuerzo, tengo mucho que mejorar, mucho que crecer y paciencia, que todavía falta mucho'', dijo.

Por último, Macías señaló las claves para que México se consagrara frente a los catrachos en el Preolímpico. ''La unión, el compañerismo y principalmente estábamos todos metidos, el que jugara lo iba a hacer de la mejor manera, sea la posición que sea, con equipos así es como se pueden lograr grandes cosas'', cerró el atacante.