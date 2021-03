"Potro" Gutiérrez sobre la final del Preolímpico: "Un partido que Honduras debió ganar, México dio ventajas"

Raúl "Potro" Gutiérrez, técnico del Real España, se refirió a la actuación de los jugadores catedráticos en la Sub-23 de Honduras y se refirió a la final del Preolímpico donde México se coronó tras imponerse 5-4 en penales.

Darixon Vuelto y José Alejandro Reyes fueron parte de ese equipo catracho que consiguió la clasificación a los Juegos Olímpicos.

"Algunos ya habían tenido una experiencia en los Panamericano y la participación en los Preolímpicos debe dejarnos tranquilos porque hicieron lo que tenían que hacer. Reyes tuvo más participación, hizo un buen trabajo y fue de los jugadores claves para el buen paso de esta Selección a lo largo del torneo. Lo más importante es esa experiencia de acercarse al fútbol moderno, de acompañamiento, de fútbol bien organizado, de proponer y hasta poder haber ganado un partido tan importante como ese." dijo en conferencia de prensa.

Y agregó: "Eso debe reforzar el ánimo de esa Selección y de todos los procesos sobre como jugar y como asumir un torneo preolímpico que ha tenido tanto éxito en Honduras. Un equipo que se ha clasificado casi a todos en los últimos 20 años".

Gutiérrez, técnico que dirigió a la Sub-23 de México en la final ante Honduras en 2015, dio su análisis del duelo entre catrachos y aztecas en Guadalajara. Considera que el Tri dio muchas ventajas.

"Era un partido que Honduras debió ganar. México no sé la razón por la que hizo tantos cambios, pero es algo que desde mi punto de vista no debe hacerse. Eso le abrió un gran margen de posibilidades a un equipo hondureño que venía jugando bien y obedece a esa continuidad de juego que tiene un conjunto de jugadores. En un torneo así se encuentran mejores rutas, asociaciones", explicó.

El "Potro" considera que el Tri se equivocó al dar algunas ventajas y casi lo termina pagando ante una Bicolor que terminó cometiendo errores que le costaron caro.

"México dio ventajas y Honduras lo aprovechó perfectamente, tuvo el partido en sus manos, pero cometió un error en media cancha que terminó en penal, tuvo un remate de cabeza que no lo anotó de manera increíble. Este tipo de partidos de alto rendimiento se definen por los detalles y esos detalles ayer fueron en contra del equipo hondureño, pero eso no quita el buen partido que hicieron y la propuesta, debieron ganar, pero esto es fútbol y no es de merecer".

¿México vio de menos a Honduras? Se le consultó al estratega y no vaciló. Considera que Jaime Lozano pecó de inexperto.

"Es difícil saber si lo vieron de menos, lo que si creo es que es una situación de inexperiencia del técnico. Pensó que podía ser sencillo y cuando ya el panorarma se complicó, hizo todos los cambios de los jugadores habituales que debieron haber iniciado. Casi paga el precio de esas decisiones, pero sus jugadores la resolvieron hasta la serie de penales. Es más mérito del equipo hondureño por todo lo que mostró en la cancha, los procesos que a mí en lo personal me gustan, de llegar atrevidos y tener actitud diferente".

No está de acuerdo con los tiempos extras en el Preolímpico:

"En un torneo de estos, de entrada, no estoy de acuerdo que en el último juego hayan tiempos extras. Ya el objetivo está cumplido, los dos equipos van a los Olimpicos, simplemente hay que definir un primer lugar y es importante, tiene que ver con muchas cosas como el hábito de ganar hasta la puntuación que te da Concacaf que muy poca gente sabe, se tiene que jugar y tiene prioridad el equipo que gane para el sorteo. Los equipos se preparan para este torneo, los dos equipos terminaron con sus cambios, Honduras terminó bien físicamente, nada que decir, el formato en ese sentido tiene que cambiar; irse a penales después de los 90 minutos y listo".

Sobre el parón:

"Estamos preparados para el reinicio, no nos preocupa la parte física, el equipo se venía acomodando bien y ahora lo complementamos con las cosas que queríamos tácticamente".

¿Contará con los seleccionados ante el Vida?

"Estamos buscando los protocolos de bioseguridad para poder contar con ellos, que no sea una situación en contra. Vienen bien, motivados y contar con ellos va a ser valioso para el equipo".

El rendimiento del equipo:

"A la afición lo que les interesa es ver ganar a su equipo, no les importa los procesos, no les importa que tenemos nada más dos meses aquí, par ellos están justificados en querer ver ganar a su equipo. Para los que estamos de este lado que entendemos el fútbol profesional, buscamos que el equipo se siga fortaleciendo, que encuentre procesos de juego a años anteriores y lo estamos logrando. Real España necesitaba resultados y lo estamos logrando. Este equipo tenía tres años de nos ser primer lugar, son cosas que hay que recordarles. Seguimos trabajando, el respaldo que se nos ha dado siempre ha sido manifiesto, pero entendemos las necesidades de Real España y estamos acelerando todo para seguir primeros".