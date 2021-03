Hermana de Denil Maldonado luego de su lesión ante México: "Cuando vi la repetición de la jugada me asusté"

Lily Maldonado, hermana del defensor y capitán de la Selección Sub-23 de Honduras, Denil Maldonado, habló con DIEZ este miércoles sobre el susto que vivió su familia con la lesión del futbolista durante la final ante México en el Preolímpico de Guadalajara.

La estudiante de la carrera de psicología también fue futbolista y admitió que cuando observó la jugada en el minuto 29 del primer tiempo, se alarmó junto a sus padres.

"Cuando vi la repetición de la jugada me asusté, yo sentí ese dolor, jugué con Olimpia, Motagua y estuve en las Fuerzas Armadas, sé lo que es un esguince, eso duele. No me preocupé mucho porque sé que mi hermano juega vendado, en unas dos semanas estará recuperado y volverá a dar función", dijo Lily Maldonado.

"Nos llamó triste porque dijo que quería jugar, gracias a Dios no fue mucho, nos mostró que estaba entablillado, lo importante es que no fue un ruptura de ligamento", agregó.

Finalmente, alabó el boleto obtenido por la plantilla de cara a los Juegos Olímpicos y espera que logren una medalla de oro para el país.

"Me siento orgullosa de todos los jugadores, ha sido muy difícil para ellos, pero con la fe en Dios llegarán lejos y serán campeones en los Olímpicos. Es una alegría porque ya estamos con el boleto para Tokio 2021; la familia está alegre porque estos muchachos hicieron un gran esfuerzo", cerró.

Según reportó la Fenafuth, Denil Maldonado sufrió un esguince de segundo grado, mismo del cual podrá recuperarse entre dos a tres semanas y lo hará en el Everton de la Primera División de Chile.​