Yeison Mejía sueña con estar en Tokio 2021 y no olvida el consejo de su madre que le ha marcado la vida

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 se acercan y el joven delantero de Real España, Yeison Mejía, no pierde la esperanza de ver su nombre en el listado final de Miguel Falero para formar pare de la escuadra que buscará hacer historia en su quinta participación olímpica.

Mejía sumó 966 minutos en 15 partidos, 11 de ellos como titular y marcó un gol en la final de grupos ante Olimpia en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

Sobre su temporada resumió que "fueron muchas cosas importantes, creo que a pesar del plantel que teníamos pudimos competirle a los equipos grandes, trabajamos de la mejor manera y viene otro campeonato en donde no debe haber margen de error".

"Estoy contento por mi trabajo, en Real Sociedad venía haciendo las cosas de la mejor manera, por eso estoy allí, sé de mi capacidad y con el trabajo voy a aportarle más al equipo, por ahora estoy contento, fue un campeonato aceptable en lo personal, ahora trataremos de subir el nivel", agregó.

Sobre el hecho de quedar eliminados en semifinales "fue duro, pero uno de los dos tenía que perder; lamentablemente a nosotros nos tocó, pero el equipo cerró de la mejor manera a pesar de las críticas. En lo anímico fue un golpe duro, pero 'Potro' nos dijo que este era el equipo que él quería, sino hubiésemos ido a los penales sería diferente. Real España merece estar en la cima, pero mira cuánto tiempo tenía el equipo sin jugar liguilla, y nosotros llegamos a semifinales".

APUESTA A LOS JUEGOS OLÍMPICOS Y DESEMPEÑO

Yeison Mejía había sido convocado a varios microciclos de la Sub-23 de Honduras, sin embargo, previo a Guadalajara 2021 no fue tomado en cuenta para el preolímpico, aún así, espera y tiene la esperanza de ser tomado en cuenta en la delegación final.

"Es a base de trabajo, al final serán ellos que tomen la decisión, yo sigo trabajando día a día y pienso hacer las cosas de la mejor manera perfeccionando lo que he venido trabajando. Si me incluyen allí estamos con las ganas, sería un sueño estar en Tokio, cuando tienes esa edad uno siempre anhela estar en los Juegos Olímpicos, veremos qué pasa. Nadie el tiene el puesto asegurado", dijo.

DESEMPEÑO

La carrera de Yeison Mejía ha venido de menos a más, desde las reservas del Olimpia, segunda división en Parrillas One, su paso por Guatemala (Sansare) y posteriormente Real Sociedad.

"Cuando llegué a Real España hubo muchas críticas sobre quién era yo, pero a base de mi trabajo han quedado sorprendidos. Lo de Real España ha sido algo que no me esperaba, estaba la posibilidad de Motagua, pero Real España fue más significativo. Nunca he bajado la cabeza, siempre he trabajado de la mejor manera y ese es el trabajo que he realizado desde que estoy en las reservas del Olimpia. Llegué a Real España por el trabajo que hice en Real Sociedad. Quiero dar lo mejor de mí sacando mi mejor versión para contribuir al equipo", dijo.

Si bien es cierto, su llegada al Real España fue una decisión de último momento ante la retirada de Motagua y asegura que "no fue por el tema económico, Motagua me había contactado cuando tenía 6 meses de contrato con Real España, les dije que si me podían esperar para llegar a un acuerdo, pero no me contactaron, Real España se acercó, lo tomé con la familia. Estoy agradecido por estar allí y la mentalidad es hacer las cosas de la manera".

¿Cómo maneja la situación de la fama? "Lo tomo con mucha tranquilidad, si hubiese sido por el tema económico, me hubiese quedado en Guatemala porque ofrecían más de lo que gano acá, fui más por lo futbolístico, el tema de la selección que tendría esa posibilidad, es el anhelo de todo jugador; la fama lo tomo con tranquilidad, siempre tengo los pies sobre la tierra y mi mamá me ha dicho que no me crea más que nadie, es de sacrificarse y la humildad te lleva a lo más alto".