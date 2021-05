Kevin Álvarez confiesa lo que le pidió su abuela antes de fallecer y la razón por la que está en la Selección

Con el dolor en el alma por la pérdida de su abuela, pero con la pasión y amor a la Selección Nacional, el lateral derecho Kevin Álvarez, secó sus lágrimas y se puso a las órdenes de Fabián Coito.

Álvarez se mostró orgulloso de defender la bandera cinco estrellas, un sueño por el cual ha luchancho desde joven y que siempre lo ha llenado de orgullo.

"Estoy agradecido con Dios por darme la oportunidad de estar aquí y contar con la confianza del profe. Estoy motivado, con las ganas de hacer las cosas bien y darle una alegría al país".

En honor a su querida abuela, el jugador del Norrkoping explicó el momento que vive y como ha tenido que manejar su situación familiar.

"Todo jugador desea vestir la camisa de la Selección y la partida de mi abuela es algo que me ha afectado mucho, pero el compañerismo y las ganas de querer lograr cosas son las que hoy me tienen aquí. Ella antes de fallecer me lo pidió que pasara lo que pasara, me siguiera manteniendo fuerte y con la misma ambición de ser ambicioso. Esta es una linda oportunidad de representar al país. Yo digo que cuando hay que llorar, hay que llorar y cuando se tenga que trabajar y cuando hay que pelear lo que uno desea hay que hacerlo".

En cuanto a su desempeño en el último partido ante Grecia como defensor central. "No es algo nuevo para mí jugar en esa posición (central), para lo que le profe diga el jugador debe estar dispuesto, en ese momento me tocó y cumplí".

Kevin Álvarez no se mira de menos en relación a las figuras que tiene la selección de Estados Unidos y considera que ellos también deben saber lo que les espera.

"Estados Unidos ha sido una selección muy difícil, ahora está rodeada de muchos jugadores que están peleando cosas importantes en la élite del futbol mundial, pero también ellos deben pensar en nosotros, ya que no hemos sido un rival fácil para ellos, ya cuando entramos a la canchas somos once contra once y no interesa los nombres. Vamos a tratar de ganar, dar un golpe de autoridad y mandar un claro. Alla mensaje que Honduras está para pelear grandes cosas".

Y agrega: "Si me sintiera inferior a ellos no vendría, no tendría sentido ir a una guerra sabiendo que vas a perder o ir a un partido de fútbol sintiéndote inferior. No me siento inferior a México, Estados Unidos y vamos a luchar y pelear".

Álvarez considera que este reto lo toma con la responsabilidad del caso. "Acá habemos 23 o 24 y juegan 11, pero representan a casi nueve millones de hondureños y responsabiidad es grande. Le toque a quien lo toque va tener esa responsabilidad y esa presión de hacer las cosas bien, pero es un reto muy bonito".

En lo que respecta a su mejoría por militar en el fútbol europeo. "Allá en el fútbol europeo hay conceptos de tiempos que aquí dificilmente los podría adquirir, entonces lo que he aprendido y la experiencia que he adquirido estoy a la disposición de la Selección".