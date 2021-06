Sebastián Urrutia confirmó que el plantel de Honduras está listo para enfrentar a Costa Rica a pesar del desgaste ante Estados Unidos

Honduras enfrentará este domingo a Costa Rica por el tercer lugar de la Liga de Naciones de la Concacaf. El equipo catracho está listo.

El preparador físico de la selección, Sebastian Urrutia, confirmó en entrevista con DIEZ que el plantel ya se recuperó luego de tener un gran desgaste en las semifinales ante Estados Unidos.



¿Fue grande el desgaste ante Estados Unidos?



"En realidad jugar en un fútbol donde la mayoría no vienen acostumbrados, también nos encontramos con jugadores que recién habían terminado sus torneos, por lo tanto, el estado físico no era el mejor, sumado a que la entrega fue máxima y el oponente metió un ritmo muy grande".



Los cambios realizados ante EUA ¿Fueron por problemas físicos?



"El caso de Marcelo Pereira tenía ajustados los vendajes y se estaba acalambrando, también traía una lesión que venía arrastrando y los demás, sí, por temas físicos por no estar por el poco tiempo de trabajo".

El desafío de tener a tono a los jugadores para una competición tan corta



"El desafío en sí, bueno, en principio es la individualidad del jugador, recibir a los futbolistas sabiendo su historial previo en cuanto a la parte física, minutos jugados, siempre estamos en contacto con ellos para ver en las condiciones vienen, a veces es difícil en una semana lograr el mejor desarrollo, por lo tanto, hay que equilibrar las cargas".



Luego de 48 horas del partido ante EUA ¿El equipo está recuperado y listo para el DT?



"Sí, tenemos una sanidad que trabaja muy bien. También hay muchos métodos de recuperación y los ponemos en práctica para lo que se viene después en las eliminatorias".



¿El partido ante Costa Rica es igual de exigente físicamente como el de Estados Unidos?



"Sí, es un equipo muy físico juega muy bien, tiene futbolistas muy técnicos y desde el punto de vista físico, por lo tanto, será un duelo de mucha intensidad, con juego directo y transiciones".

¿Es complicado cuándo el balón corre más rápido de lo que están acostumbras los jugadores?



"El estadio es espectacular, de primer nivel mundial y muchos de ellos no están acostumbrados por el tipo de canchas que tenemos en Honduras. Tenemos que hacer la adaptación en tiempo corto de tres entrenamientos, pero por suerte se logró un buen funcionamiento y se mostró en el juego contra Estados Unidos".



¿Cómo está el plantel de Honduras para medirse a Costa Rica?



"Bien, faltaban algunos detalles por ajustar, pero ya hay una recuperación completa, estuvimos haciendo análisis bioquímicos y el 95% de los jugadores ya están recuperados y estamos en buenas condiciones para enfrentar a los ticos".