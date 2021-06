Edwin Rodríguez habla de su golazo ante Costa Rica y lo que Bryan Acosta le dijo en la jugada

Edwin Rodríguez, jugador del Olimpia y futuro mediocampista olímpico con la Sub-23 de Honduras en Tokio-2021, tuvo un juego bastante aceptable en el duelo frente a Costa Rica donde Honduras se quedó con el tercer lugar de la Nations League.

El volante de Quimistán, Santa Bárbara, compareció en conferencia de prensa luego del juego entre catrachos y costarricenses en donde habló sobre el gol que le marcó a los ticos.

"Fue un bonito gol, miré que centró Kevin Álvarez y cuando veo que el balón pasa al defensa ahí es donde me habla mi compañero Bryan Acosta y me dice que estoy solo y decido bajar la pelota y el resto es historia... a celebrar con los compañeros", dijo.



El jugador del Olimpia, ha dicho. "Me siento contento, es un sueño para mí hacer un debut goleador con la selección mayor, desde pequeño uno sueña eso, estoy feliz",ante la pregunta sobre si prefiere ir a Copa Oro o Tokio-2021, expresó: "Al final los profesores son los que van a decidir, pero te digo, en cualquiera de los dos torneos (Copa Oro oy Tokio) tengo la confianza de ellos y del grupo, al final los técnicos han encontrado un grupo de muchos experiencia que hace competir a cualquier selección en cualquier categoría".





Edwin Rodríguez es claro en su discurso y aduce que ellos como futbolistas trabajarán para llevar a Honduras a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

"Se ha visto en los últimos partidos de Honduras que estamos para competir y no sé si ganar una Copa Oro, pero podemos luchar por ese objetivo. En la eliminatoria Honduras será un rival que irá a buscar los partidos siempre porque tenemos un grupo unido, fuerte y que juega bien. Vamos a luchar y jugar bien al fútbol para lo que queremos todo el pueblo hondureño y nosotros los futbolistas que es clasificar a uan copa del Mundo", sentenció.