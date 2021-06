La humildad y 'grandeza' de Diego Rodríguez en la "H": "Quiero estar un largo tiempo en la selección de Honduras"

Si hay un chico que está viviendo un etapa en ensueño en su carrera, es el futbolista hondureño, Diego Rodríguez, el lateral izquierdo de 25 años que apareció de la nada brillando con luz propia para apoderarse de la titularidad en la Selección de Honduras.

Diego Rodríguez se formó en las reservas del Olimpia, y antes de ser fichado por el Motagua, tuvo un destacado paso en Real de Minas.

Lo extraño para todos es que apenas sumó seis partidos con Diego Vázquez en el Motagua y pese a ello tenga un lugar en la "H", pero él lo tiene claro. Todo ha sido producto de su esfuerzo. "Seguiré trabajando de la mejor manera para poder estar un largo tiempo aquí en la selección".

Rodríguez debutó con la Bicolor en marzo del 2021 ante Bielorrusia y volvió a repetir ante Grecia. Desde este entonces, no se ha bajado del barco. Actualmente, su carrera ha dado un giro por completo disputando Liga de Naciones de Concacaf y a merced de la Copa Oro y Eliminatoria Mundialista. Todo un sueño.

Entrevista brindada a DIEZ con Jenny Fernández

¿Cuáles han sido tus valoraciones en la Liga de Naciones de Concacaf siendo titular?

Estoy muy contento, es un torneo que por primera vez lo disputo, de un gran nivel. El trabajo que he venido haciendo me ha valorado para hacerlo de la mejor manera.

¿Cómo te has sentido por la confianza que te ha dado Fabián Coito? Muchos hondureños dicen de un chico que salió de la nada...

Bastante bien. Estoy contento y esa confianza que me ha dado, al igual que los compañeros me ha ayudado mucho. Quizá lo dirán así, pero lo que te puedo decir es que he venido trabajando duro desde muy antes, silenciosamente, claro, pero hoy estoy aprovechando la oportunidad.

En redes sociales se habla de que no eres titular en Motagua, el profe respondió que nadie te conocía... ¿Cómo ha sido tu relación con Diego Vázquez?

El caso de las redes sociales, ahorita no estoy enterado sobre ello porque me he limitado a estar concentrado en la selección. Siempre me he dedicado a mi trabajo, independientemente si estoy o no con la selección.

¿Cómo es tu relación con los jugadores de la selección, con los de más experiencia?

Reitero en algo, la confianza que me han dado, el apoyo de los mayores ha sido valioso para mí, por eso me he sentido bien. El ambiente es bueno y agradable. Es cierto que es primera vez que estoy aquí, pero muchos de los compañeros que tengo aquí los he tenido en selecciones menores.



¿En cierto tiempo no te has sentido como un 'pollito comprado'?

Sí, a todos nos pasa, pero siempre está esa palmadita como de Maynor Figueroa que todo está bien, que vale equivocarse. Lo que no se puede dejar de hacer es luchar y dejar esa garra.

¿Cómo viviste ese partido ante Estados Unidos marcando a grandes figuras?

Es mi primer partido en competencia, me sentía un poco nervioso, pero eso le pasa a todos los jugadores. No me puse a ver nombres, simplemente éramos once contra once y tenía que hacer mi trabajo.

¿Te puede sorprender un futbolista diferente?

Uno tiene que estar preparado porque te puede sorprender, pero con la tecnología estudias a tus rivales; cuando enfrentas a jugadores de la élite debes disfrutar el partido. Lo disfruté, si esto no se disfruta seguramente las cosas salen mal. Hay que estar bien físicamente y concentrados.

¿No es nada fácil tener en la banca a Ever Alvarado?

Yo solo estoy trabajando, tratando de hacer las cosas de la mejor manera y esperando que me sigan dando la confianza para seguir haciendo las cosas bien.

¿Estás viviendo tu sueño?

Claro que sí, es un sueño hecho realidad. Estoy contento porque es la felicidad de mi familia, por supuesto también la mía. Ellos me han expresado su orgullo, y eso es lo que me da aliente de seguir superándome y motivarme para hacer las cosas bien.

¿Es duro el camino para estar donde estás ahora?

Sí, no es nada fácil. Es un camino bastante duro. En nuestro país estamos limitados a muchas cosas, pero la disciplina y perseverancia yo trato de estar tranquilo y concentrarme en mi trabajo.

¿Te sorprendió el estadio?

Claro que sí, no podría decir que no. Es una de mis primeras experiencias a nivel internacional y en estos escenarios. En Grecia viví algo parecido.

¿Todo esto es nuevo para usted, cierto?

Sí, veníamos de tiempo de pandemia, un torneo anterior sin público y ahora vivir todo esto es muy lindo.

Diego Rodríguez junto a la escuadra hondureño tras obtener el tercer lugar en la Liga de Naciones de Concacaf.

¿Qué responderías para este duelo ante México?

Siempre es un rival bastante duro, estamos contentos y motivados. Creemos que hemos hecho un buen papel, esta previa nos va a servir para llegar a una Copa Oro. Estamos tranquilos para lo que se viene.

¿En algún momento te imaginaste ponerte la camiseta de la selección de Honduras y enfrentar a México?

Claro que sí, es lo que uno sueña. Dios me ha ayudado a llegar a hasta este momento. Quiero mucho más y estoy claro que con mucho trabajo Dios me ayudará en este camino.

¿Qué puntos te ha señalado Fabián Coito para mejorar?

Uno nunca deja de aprender, siempre tiene que tratar de encontrar sus debilidades. Eso es importante, pero hay que trabajar y nada más eso.