Fabián Coito sobre duelo ante México: "Es un lindo desafío jugar un partido de esa naturaleza"

El entrenador de la Selección de Honduras, Fabián Coito, compareció este viernes en conferencia de prensa previo al encuentro amistoso de México de este sábado 12 de junio a las 5:30 PM, juego que consideró de mucha importancia para la preparación del equipo y compromisos futuros, además hizo referencia a sus valoraciones del trabajo realizado con la "H" en los últimos días.

"La preparación ha sido buena. Hemos tenido buenas condiciones de alojamiento y lugar de entrenamiento, así que ha sido normal. Hemos armado todo en base a lo que vamos a trabajar en el campo", dijo Fabián Coito.

Sobre el encuentro ante México fue claro en que "vamos a enfrentar a una buena selección de buenos futbolistas y de expresión colectiva importante que por algo está ubicada en el lugar donde está. Es un lindo desafío para nosotros de jugar un partido de esa naturaleza. Lo vamos a encarar sabiendo de la importancia que tiene, un juego amistoso de lograr el funcionamiento, ganar una buena imagen y que ganen experiencias futbolistas que no enfrenten este tipo de partidos".

"Según lo que ha mostrado México, por algo está catalogada de buena manera a nivel mundial. Sabemos de algunos futbolistas que son importantes, tomamos ciertas precauciones con ellos y algunos movimientos que intentan repetir. Los futbolistas terminan dando la fortaleza del equipo, espero que allí estemos fuertes, que estemos bien. Esperamos hacer una buena representación ante un lindo rival. Es un rival habitual y de buen nivel", añadió

El DT sudamericano dejó en claro "para nosotros es importante jugar contra México" ya que mostrará en qué nivel está su plantilla.

"Eso nos mostrará un montó de cosas. Yo diría que jugamos contra tres selecciones muy fuertes del área (México, Estados Unidos y Costa Rica), no hay que imaginar que son las "más fuertes" porque a nivel de selección no hay nada definido. Cada fecha FIFA muestra situaciones difíciles a las anteriores". Por ahora vamos conformes, pero el balance se hará después de este juego ante México", agregó.

SOBRE LA AUSENCIA DE ALBERTH ELIS Y EDRICK MENJÍVAR



El delantero Alberth Elis y Edrick Menjívar han sido considerados como bajas por lesión en la Selección de Honduras, ausencias que pesarán para Fabián Coito por ser jugadores de la escuadra titular.

"Cualquier ausencia por la razón que fuera siempre incide en lo que es la preparación del partido, más cuando son jugadores titulares de la selección, pero más allá de eso, se da la opción que aparezcan otros compañeros. En ese sentido es parte de juego. Todas las selecciones han tenido bajas en el momento de las convocatorias, no somos la excepción, pero tenemos que seguir para adelante", respondió.

Sobre los jugadores que sustituirían estas vacantes dejó en manifiesto que no adelantaría su once inicial, sino previo al juego de este sábado para no dar ventaja a México.

"Los minutos de Jorge Benguché ante Costa Rica fueron buenos, pero tiene que capitalizar esa experiencia europea. Siempre lo he valorado, sigo creyendo que tiene que seguir creciendo en cuanto a sus decisiones en el campo, aún así es un futbolista joven. Si tiene la posibilidad de jugar contra México será de mucha experiencia", aseguró.

OTROS TEMAS

Fabián Coito y la convivencia con jugadores: "Estos periodos son excepcionales porque no son habituales. Por eso lo habíamos considerado de mucha importancia por tener un número de futbolistas que nos permitiera tener contacto sin alterar la preparación y rendimiento con jugadores con los que vamos a estar conviviendo. Ha sido importante, no solo por los diálogos, sino para ir armando un estilo de convivencia de acuerdo a la idea de nuestra".

Lo que se viene: "Hemos armado un grupo pensando en el futuro y en lo próximo que tenemos. Esto es lo mejor que puede pasar para que el rendimiento sean el máximo".

Copa Oro: Para hablar de lo que se viene en Copa Oro hay que ver el potencial con el que encaran este torneo los otros equipos.

Vs México: No hago encapé en lo que es el mundo de México porque no me interesa. Yo imagino y preparamos un partido contra la mejor selección mexicana con el máximo potencial que le hemos visto. Lo que va a pasar en el partido, nadie lo sabe. Yo imagino a México agresivo, con posesión de balón, atacando el lado débil, calidad individual, por lo tanto hay que estar fuerte en los duelos. Eso se contrarresta con orden y líneas cercanas.