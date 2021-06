'Muma' Fernández sobre su convocatoria a la 'H': "Quien se sacrifica, obtiene su recompensa"

El futbolista hondureño, Carlos Fernández, compareció este miércoles en conferencia de prensa en donde se refirió sobre la novedad de su convocatoria en el microciclo de la Selección de Honduras previo a la Copa Oro.

Fernández había sido uno de los jugadores que había estado reclamando por un llamado, hasta que finalmente se dio.

"Estoy muy contento y feliz, uno como jugador siempre espera defender los colores de la selección y lo tomo de una manera peculiar. Estoy agradecido con Dios, porque quien se sacrifica, obtiene su recompensa y voy a tratar de aprovechar esta oportunidad que siempre la he buscado y siento que la merezco. Trataré de aportar mi granito de arena para ser tomado en cuenta", dijo Carlos Fernández.

Con ello tiene claro sus virtudes con las que podría contribuir a la escuadra dirigida por Fabián Coito.

"Uno siempre trabaja callado y ahora depende de mí demostrar lo que sé hacer; sé que soy un jugador desequilibrante, de los pocos que tienen esa característica, aparte de Elis y Quioto me atrevo a decir que soy el tercero que tiene esa característica. Soy un jugador interesante", respondió.

"Tienes que trabajar al tope, acá hay competencia. El profesor me está ayudando a crecer y los compañeros me han apoyado, están contentos porque estoy aquí", añade.

Eso sí, "Muma" admite que le resta por mejorar en ciertas áreas, mismas que el cuerpo técnico de la H le ha estado corrigiendo detalles puntuales respecto a su posicionamiento en el campo y aplicación táctico.

"Jugar de espaldas y sin espacios. Es lo primero que habló de mí. Hay partidos en que no tendré espacio y que tendré que jugar sin balón, agarrando esos detalles seré un jugador mejor dentro del terreno de juego", dijo.

Finalmente, cerró en que le gustaría estar en el listado final para la Copa Oro que se disputará en Estados Unidos.

"Uno trabaja para ser tomado en cuenta, no te voy a negar que me puse triste de ver varios listados y no estar mi nombre allí, pero siempre tuve la convicción de que en algún momento llegaría la oportunidad. Ahora todo depende de mí para demostrar de qué estoy hecho. Todos queremos agarrar la lista final, estoy trabajando con todo lo que se requiere", concluyó Carlos Fernández.