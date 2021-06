Con 13 legionarios y el goleador Chris Wood: La convocatoria de Nueva Zelanda, rival de Honduras en Tokio 2021

La Selección Nacional Sub-23 de Honduras ya conoce quienes serán los rivales que enfrentará en su segundo partido de la fase de grupos por los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.



La Mini H está ubicada en el grupo B junto a Rumania, Corea del Sur y Nueva Zelanda, siendo esta la única escuadra de las cuatro que ha presentado el listado que viajará hacia el lejano Japón donde debutan el 22 de próximo 22 de junio ante los coreanos.





Los de oceanía llevarán a 13 jugadores que militan en el extranjero, siendo solo uno el que juega en la MLS, los demás lo hacen en Europa, entre ellos, su máxima estrella a nivel nacional, el delantero del Burnley de 29 años, Chris Wood, quien hizo 12 goles y 3 asistencias en la pasada campaña en la Premier League.



Wood solamente es uno de los tres refuerzos que llevan los Kiwis, pues Michael Boxall (32) del Minnesota United y Winston Reid (32) del West Ham United lo acompañan como lo más experimentados de la selección de Nueva Zelanda.

La convocatoria de 18 jugadores Nueva Zelanda para Tokio 2021

Porteros: Michael Woud (Almere City FC), Jamie Searle (Swansea City AFC)

Defensas: Michael Boxall (Minnesota United), Liberato Cacace (Sint-Truidense VV), Callan Elliot (Xanthi FC), Dane Ingham (Perth Glory), Nando Pijnaker (Rio Ave FC), *Winston Reid (West Ham United) or Tim Payne* (Wellington Phoenix, NZ), George Stanger (Hamilton Academical)

Mediocampsitas: Joe Bell (Viking FK), Clayton Lewis (Wellington Phoenix), Marko Stamenic (FC Copenhagen), Gianni Stensness (Central Coast Mariners)

Delanteros: Joey Champness (Newcastle Jets), Elijah Just (FC Helsingør), Callum McCowatt (FC Helsingør), Ben Waine (Wellington Phoenix), Christopher Wood (Burnley FC)



Alternativos: Matthew Garbett (Falkenbergs FF, Sweden), Ben Old (Wellington Phoenix, NZ), Alex Paulsen (Wellington Phoenix, NZ), Sam Sutton (Wellington Phoenix, NZ)



*Winston Reid está en duda por lesión y podría ser reemplazado por Tim Payne.