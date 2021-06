José Mario Pinto sobre la lista para Juegos Olímpicos: "Uno siente nervios porque el grupo es reducido"

Miguel Falero, técnico de la Sub-23 de Honduras, brindará este miércoles 30 de junio la lista oficial para los Juegos Olimpicos de Tokio y el volante José Mario Pinto no esconde lo que siente previo al anuncio.

Además, el volante se refirió a los posibles refuerzos en la Bicolor para las olimpiadas. Jorge Benguché, Andy Najar, Jonathan Rubio y Bryan Moya son los cuatro jugadores que tiene en lista el cuerpo técnico.

"Somos un grupo fuerte, unido, lo demostramos en Guadalajara y ahora sobre los refuerzos son decisiones que el profesor tomará para pelear por hacer un buen torneo y poner el nombre de Honduras en lo más alto", dijo Pinto en conferencia de prensa.

El jugador se refirió a los trabajos que realizan en esta recta final de la preparación previo al viaje a Japón.

"Hemos trabajado fuertemente por la intensidad que tendrá el torneo, principalmente la parte física y mental. Es un sueño representar a Honduras en los Olímpicos, queremos dar lo mejor de nosotros".

La "H" conforma el Grupo B junto a Nueva Zelanda, Corea del Sur y Rumania. El mediocampista se refirió a los rivales.

"Hemos analizado por videos a Rumania que es nuestro debut, igual el resto de rivales y vemos los puntos fuertes y débiles, pero nos concentramos en nosotros. Si nos concentramos que si somos unidos, seremos difíciles de vencer. Queremos pasar la fase de grupos y que se venga lo que Dios quiera".

Nervios por estar en la lista:

"Uno se siente nervioso por el grupo reducido que será ahora por los refuerzos pero he mejorado en muchos aspectos, pero he mejorado por el trabajo; si se me da la oportunidad de ir quiero cumplir ese sueño. Da ansiedad por saber lo que va a pasar, es un grupo reducido y hay que tomar decisiones y cada compañero tiene que dar lo mejor en cada entreno. En lo personal he mejorado y buscado dar lo mejor de mí, estar enfocado y si Dios me lo permite sería un privilegio estar en los Juegos Olímpicos y aparecer mañana (en la convocatoria)".

Amistoso ante Japón:

"Hemos trabajado en buenas cargas de entreno tomando en cuenta el torneo y estos amistosos nos medirán la fuerza porque estarán en los Juegos Olímpicos, son dos selecciones que será estilo de juego duro por los dos partidos para el debut ante Rumania".