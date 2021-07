Miguel Falero sobre Tokio 2021: “Tenemos derecho a soñar pero no podemos prometer medalla”

El DT de la Selección Sub-23 de Honduras, Miguel Falero, explicó las ausencias que no van a los Juegos Olímpicos, además explicó lo complejo para conformar el listado final. No promete medallas y explica por qué solo dos refuerzos y la inclusión del tercer portero del Real España en la convocatoria y no Facussé que hizo todo el proceso.

Falero se miró serio, no como en otras comparecencias con risas y bromas, pues los temas que tocó fueron calientes. Principalmente el tema de Kervin Arriaga fue el detonante en las preguntas de los periodistas, algunos todavía quedaron sin respuesta contundente porque detrás del tema médico hay actos de indisciplina.

Miguel Falero también comentó sobre el llamado de último momento del delantero de los Lobos de UPNFM, Samuel Elvir, una de las novedades en el listado y la razón principal de llevar a Carlos Pineda y Jorge Álvarez dos jugadores sin ritmo de juego.

“El criterio del llamado es el que ya se conocía, son jugadores que en el proceso se habían destacado, que estaban en condiciones de rendir en la competencia que será muy intensa, sino que también tenemos que hacer un gran traslado porque los juegos se disputan en el otro extremo del mundo. Los motivos de cambio de horario y adaptación serán difícil y además habrá que buscar el rendimiento”, comentó Falero.

Luego agregó: “Es básico que el jugador esté en condiciones para avanzar la fase de grupos y si lo está y en buen momento, trabajando con sus equipos o en la Selección como lo hemos venido haciendo, siento que vamos a llegar en buena forma. Se extendió la fecha del listado porque estábamos esperando la confirmación del Comité Olímpico aunque nosotros ya teníamos el listado con la lista de los reservas y siempre hay inconvenientes”, afirmó Falero.

El técnico también habló sobre la convocatoria del tercer arquero. Se decidió llevar a Bryan Ramos del Real España que es un sub-20 y no a Enrique Facussé de quien explicó que al no tener club le cortó el proceso. “Bryan Ramos venía trabajando en su equipo (Real España), es un jugador muy joven, tiene participación en primera con el plantel principal, también en reservas y al no haber competencia para Enrique Facussé se cortó el proceso al no estar trabajando en su Universidad no le permite llegar en ritmo. Indudablemente sin estar en competencia es difícil y esa es la razón de estos llamados”, dejó claro el uruguayo.

POLÉMICA CARLOS PINEDA Y REFUERZOS

Dentro del listado se metieron jugadores como Carlos Pineda y Jorge Álvarez del Olimpia quienes vienen sin jugar seis meses, principalmente Pineda que no jugó con Olimpia en el torneo pasado. Falero midió sus palabras para saber explicar cada razón.

“Carlos Pineda hizo una excelente recuperación, lo único que está necesitando es un poco de competencia y lo viene haciendo en excelente forma, lo mismo que Jorge Álvarez que lo viene haciendo en excelente forma. Mientras algunos no tenían actividad, ellos estuvieron entrenando en Siguatepeque en forma especial y eso los llevó a ponerse en forma y ser elegibles; a eso se le suman casos específicos que no pudieron recuperarse como Carlos Argueta, Jospeh Rosales y Dani Acosta que esas lesiones los descartan. Pero vamos a llegar en buena forma y dar el máximo desde el primer partido que corresponde. Esperemos ver plasmado todo ese trabajo en la cancha”, comentó.

Seguidamente explicó: “Tengo que ser coherente con el discurso, es importante llegar con competencia y condiciones porque serán tres partidos muy duros en el grupo contra selecciones muy pareja. Es importante tener un grupo mayor y tener esos recambios en el grupo. Todas las selecciones y federaciones pidieron aumentar el número de llamados porque es muy malo para los espectáculos de fútbol al no tener opciones de un partido a otro”, comentó el sudamericano.

Dentro de los refuerzos están Jorge Benguché que regresa al Olimpia, así como Bryan Moya, volante del Primero de Agosto del balompié de Angola fue claro. “Ustedes vieron que venimos con procesos y conexión entre la Mayor, Sub-18 y Sub-23. Lo primordial fue conocer el buen estado del jugador para la competencia para que fuera intensa, todas esas cosas se tomaron en cuenta. Hay algunos que no pudieron ir en este y se llevan a los que vienen con buen torneo Preolímpico como base del plantel y reglamentariamente podría llevar tres refuerzos dentro de los 18, pero no es obligación. Rumania lleva uno, Nueva Zelanda lleva los tres de experiencia, y nosotros llevamos dos porque las otras plazas estaban cubiertas”, sentenció.

NO PIDAN MEDALLA

Dentro de la intervención de Falero, habló sobre lo que podamos esperar de este equipo en Tokio y fue claro, no promete medalla, pues sabe que Jorge Luis Pinto dejó la vara bastante alta en las olimpiadas pasadas de Río de Janeiro.

“Todos soñamos. Nosotros tenemos el derecho a soñar y queremos hacer una buena presentación pero no les podemos mentir; será muy difícil. Nosotros no podemos prometer medalla, tanto es así que Honduras no tiene medallas olímpicas, vamos con el sueño y el trabajo honesto para poder pelear, yo creo que, hasta último momento vamos a dejar todo para esa conquista, no lo podemos prometer", cerró.