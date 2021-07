El pronóstico del "Tato" García sobre Bryan Ramos, portero del Real España que será olímpico en Tokio con la Sub-23

Un pibe sensacional, así describe el entrenador que hizo campeón al Real España por última vez en diciembre de 2017 al tercer portero de la Selección Sub-23 de Honduras para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.



Mientras miraba la previa del clásico uruguayo entre Peñarol y Nacional desde su hogar, en Uruguay, Martín “Tato” García recibió la llamada de DIEZ con quien compartió una amena charla en la que recordó con mucho cariño a aquel cipote que llegaba en motocicleta a los entrenamientos de La Máquina y que tenía un don impresionante dentro y fuera del arco.

Estamos hablando de Bryan Ramos, tercer guardameta del equipo aurinegro que creció en la sede del club, pues este ha vivido toda su vida en la colonia Luisiana, zona donde se encuentra la ciudad deportiva del Real España quien ostenta de uno de los mejores prospectos en el arco a nivel nacional, según el Tato, quien lo tuvo dos temporadas y media cuando fue el entrenador de los aurinegros (noviembre de 2017 hasta noviembre de 2018).



“Con Josué Reyes, quien era el entrenador de porteros del club en los últimos cinco años y ahora es el de la Sub-23 de Honduras, le mirábamos cosas muy buenas y sabíamos que sería un gran arquero desde que era el quinto a disposición del Real España por detrás de Buba López, Kevin Hernández, Pipo López y Michael Perelló”, inició contando García.

Tato García formó una buena relación con todos sus pupilos en el Real España. He aquí una postal junto a Buba López, quien mostró su mejor nivel bajo su mando. “Tiene un físico privilegiado, siempre intenta aprender de sus mayores y cuenta con una gran virtud, la cual es su pegada espectacular. Es muy técnico con los pies, es excelente a la hora de salir jugando desde el fondo cuando la línea de fondo recurre hacia él y este lo hace excelente con un control orientado, cosa que suele dificultarle a los demás porteros”.



Bryan tiene 19 años, formaba parte del Sub-20 comandado por Reinaldo Tilguath antes de la pandemia y debutó con los catedráticos el 22 de febrero del 2020 ante la UPNFM en el Estadio Morazán, donde contó con el apoyo de su gigante familia, quien es su fuerte y el motivo de que él está donde se encuentra.