Edrick Menjivar ya entrena con guantes; hoy se unen Maynor Figueroa y Boniek García a la Selección

San Pedro Sula. La Selección de Honduras entró en su última etapa de preparación de cara a la Copa Oro ya que este sábado estarán viajando a Estados Unidos y hay novedades en el grupo. Ayer domingo llegaron al país los jugadores del Houston Dynamo, Maynor Figueroa y Boniek García quienes esta tarde se integran.

Ambos futbolistas participaron en el cotejo del sábado y ahora tiene el permiso especial del entrenador Tab Ramos para ponerse a las órdenes de Fabián Coito quien estará buscando que tras su arriba a Texas, solo se unan Bryan Acosta del FC Dallas, Romell Quioto del Montréal CF y Kevin Álvarez del Norrkoping de Suecia.

Durante esta mañana estuvo ausente de los trabajos físicos el defensor del Olimpia Ever Alvarado y se ha conocido que está realizando una diligencia. Al consultar a la gente de prensa de Fenafuth si era lesión u otro tópico, la respuesta ha sido que en horas del mediodía se tendrá la información.

La jornada ha comenzado con fuertes trabajos físicos de resistencia, pues el grupo se está preparando para enfrentar una competencia exigente que llevará los cuerpos al límite bajo fuertes temperaturas que imperan en Estados Unidos y rivales muy físicos como Granada, Panamá y Qatar. Este último acostumbrado a este tipo de ambiente.

El delantero hondureño Alberth Elis durante los entrenamientos de este día todavía haciendo trabajos individuales. Fotos Neptalí Romero

El delantero Alberth Elis todavía no hace con el grupo los trabajos físicos, sigue haciendo sesiones individuales supervisado por los médicos, pero está en la última etapa de preparación ya que se están cumpliendo los plazos tras la operación de la rodilla. “La Panterita” ha explicado que se siente bien y todo marcha de acuerdo al plan que los médicos le indicaron.

Lo que sí es que Elis ya entrena con balón, corre, hace piques y no siente dolores. El entrenador Fabián Coito siempre se le acerca para platicar con él y evaluarle, pero ha mencionado que no tendría problemas para llegar al primer juego ante Granada, pero al no tener completos los entrenamientos físicos al resto del plantel, no se arriesgaría.

Los futbolistas de la Selección de Honduras potenciando su físico para llegar a la Copa Oro en óptimas condiciones. Fotos Neptalí Romero

Una de las buenas noticias que hay es que el portero Edrick Menjivar por fin se puso los guantes, ha dejado de lado el problema de la operación en su mano y ha podido por fin tomar la pelota, pues en días anteriores estuvo haciendo terapias con balón a una sola mano para no perder la fuerza motora.

El equipo seguirá haciendo trabajos a doble turno, por la tarde se trasladarán al campo de entreno de una escuela en San Pedro Sula donde se hacen los entrenamientos tácticos. Allí Coito podrá probar su once, pues son pocos los jugadores que le falta de los cuales solo tres son titulares como Quioto, Acosta y Kevin Álvarez que son los ausentes.