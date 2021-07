Jerry Bengtson: “Queremos quedar campeones de la Copa Oro, después pensaremos en la eliminatoria”

Jerry Bengtson era uno de los futbolistas que pedía la afición para ser llamado de vuelta a la Selección Nacional. Tras su retorno, llega motivado y declaró que siente que tienen capacidad para competir por ganar la Copa Oro. “Queremos quedar campeones”, dijo.

El artillero del Olimpia será el “9” que se encargará de liderar el ataque del cuadro nacional en esta competencia. Habló también de la eliminatoria rumbo a Qatar 2022 y la pelea que sostendrá por la titularidad con Romell Quioto y Alberth Elis que también juegan de centro-delanteros.

“Asumimos este torneo con mucha responsabilidad. Jugar una Copa Oro siempre es lindo, es un gran torneo, todos los que estamos acá sabemos lo que nos vamos a jugar, hemos estado trabajando en estos días y ahora nos estamos soltando para llegar bien al primer partido; hay un buen grupo y vamos a competir de la mejor manera”, contó.

La posición de nueve y la competencia: “Es importante que hayan muchos delanteros de buen nivel, Romell Quioto está pasando un gran nivel en la MLS, Alberth Elis lo está haciendo bien en Europa; lo importante es que todos lo estamos haciendo bien con los mismos objetivos y aportando para que la Selección está en lo más grande. Todos nos esforzamos para que la Selección gane”.

El delantero hondureño Jerry Bengtson en conferencia de prensa ante los medios desde la concentración de la H.

Críticas que recibió en su gira por Europa: “Lo que me queda es seguir trabajando, a veces en estos partidos se hicieron las cosas bien, por allí se sacó buen resultado ante Grecia y fue una bonita experiencia ir a Europa y en lo personal me sirvió. Ahora me he preparado muy bien para jugar la Copa Oro y representar a mi país”.

La motivación personal para sobresalir: “Hemos venido trabajando mucho en lo físico, soltando para llegar bien al primer partido ante Granada, miro excelente al grupo, motivado, sabe lo que nos vamos a jugar y esperamos el momento para ir a hacer bien las cosas”.

La baja del Choco Lozano y su titularidad en Copa Oro: “Vamos a esperar, nosotros estamos trabajando fuerte. Todos los delanteros estamos al 100% esperando el primer partido pero no sabemos cómo es que va a salir el entrenador pero si me da la oportunidad de jugar lo vamos a dar todo para que la Bicolor pueda sacar la victoria”.

Futuro contrato, Olimpia o el extranjero: “Hay opciones aquí en Honduras y en el extranjero, pero Olimpia tiene la primera opción aquí, se está negociando con ellos, se está llegando a un acuerdo. Todavía no he firmado pero allí vamos”.

Experiencia de Copa Oro y las eliminatorias: “Para nosotros es importante hacer una buena Copa Oro, nos dará mucha confianza para las eliminatorias. Cada uno sabemos lo que nos vamos a ir a jugar y estamos comprometidos para hacer un gran torneo”.

Diferencia de proceso de Coito a los anteriores: “Vamos por partes, primero vamos a pensar en la Copa Oro. Queremos quedar campeones de la Copa Oro, queremos ganarla y después de eso pensaremos en la eliminatoria, pero sí, sabemos que será difícil. Todos estos partidos ante estos rivales han crecido, y nosotros tenemos que saber eso. Lo importante es que Honduras está jugando bien, sabemos qué quiere el entrenador y lo que podemos hacer. Llegaremos bien a la eliminatoria”.

La posición donde mejor se siente para jugar: “Yo me siento bien jugando de nueve, pero ya saben cómo juego, salgo a las bandas, también me puedo tirar atrás a pivotear. Me siento bien donde el entrenador me ponga, ya sea solo en ataque o acompañado, lo que tengo que hacer es bien las cosas”.