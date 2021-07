Entrenamiento a puerta cerrada: Honduras oculta sus armas para su debut contra Granada en Copa Oro

Con toda su artillería pesada, Fabián Coito, seleccionador de Honduras, no quiere perder tiempo antes de su debut en la Copa Oro y es por ello que este domingo programó una doble sesión de entrenamiento, la primera desde las 10:00 AM bajo un intenso clima en el Houston Sport Park, la casa de Boniek García con el Dynamo y que una vez también fue de Romell Quioto y Alberth Elis.



En esta ocasión, el seleccionador decidió hacerlo a puertas cerradas, pues ya con la incorporación de Romell Quioto, Kevin Álvarez y Bryan Acosta comenzó a probar al equipo que arrancará de titular ante Granada el martes.



Coito ha venido trabajando desde San Pedro Sula con la base que afrontará esta Copa, sin embargo, dos de estos futbolistas fueron titulares en su último juego ante México dejándole una buena sensación, además de ensayar con Quioto quien tiene dos años de no formar parte del proceso por lo que necesita ver su adaptación a su esquema de juego.

Es muy probable que para este primer juego Alberth Elis no arranque de titular, aún no está recuperado al cien por ciento de una microcirugía que le realizaron en su rodilla derecha y aunque realiza trabajos físicos con balón, aún le falta poco para competir a alto nivel y el cuerpo técnico estaría optando por dejarlo en el banco de suplentes y utilizarlo en la segunda parte en caso de ser necesario.



En todo caso, Coito en ataque tiene como referente a Jerry Bengtson y Romell Quioto, luego otros futbolistas con menor perfil como Edwin Solani, Carlos Fernández y Michaell Chirinos.

ASÍ ESTÁN COMPUESTOS LOS GRUPOS DE LA COPA ORO



En el arco no existen dudas que Luis "Buba" López se mantiene atajando tras recuperarse de un golpe sufrido en el amistoso ante México, Edrick Menjívar trabajó en San Pedro Sula con normalidad tras una cirugía de dedo y ahora en Estados Unidos aumentó su intensidad y trabaja sin temores de mano operada.



SEGUNDA SESIÓN POR LA TARDE



A las 7:00 de la tarde y cuando el fuerte clima comienza a ceder en la ciudad texanas, Coito realizará su segunda sesión de entrenamiento donde afinará la parte táctica, pero serán trabajos de menor intensidad para evitar alguna sobrecarga muscular en alguno de sus futbolistas.

El juego de Honduras frente a Granada es este martes a las 8:00 de la noche hora local, 7 de Honduras. Como preliminar lo hará Panamá frente a Qatar, los otros dos rivales de la H.



Por otra parte, el técnico Fabián Coito ha decidido no realizar reconocimiento de cancha el lunes al estadio BBVA Compass como habitualmente se hace previo al día de partido, sin embargo ha preferido tener un entrenamiento más largo y no los 40 minutos que usualmente se permiten donde se realizan ejercicios cortos, además los campos de práctica donde la Bicolor ha trabajado tienen el mismo césped que el escenario del Dynamo por lo que no existe posibilidad que por este tema puedan ser sorprendidos.