La Selección de Honduras se olvida del 4-0 ante Granada y entrena con los suplentes pensando en Panamá

Fabián Coito no pierde tiempo en la Copa Oro y pese a haber llegado después de la media noche al hotel de concentración luego del triunfo ante Granada, esta mañana ha comenzado a preparar su estrategia para el siguiente duelo ante Panamá.



Una parte de la delegación de Honduras se trasladó a la Universidad de Rice para realizar trabajos físicos y con balón, únicamente han ido los futbolistas que no sumaron minutos ante los caribeños o que ingresaron de cambio y su desgaste físico no fue considerable.



A la práctica matutina asistieron Alberth Elis y Romell Quioto, ambos ingresaron en la etapa de complemento al minuto 63, también lo hicieron Bryan Acosta, Johnny Leverón, y Jhow Benavídez que vieron 11 minutos de partido.



La novedad ha sido la presencia de Franklin Flores, el lateral izquierdo del Real España, que se ejercitó por primera vez con el grupo luego de sumó a la concentración de la H el lunes en lugar de Michaell Chirinos, futbolista que se quedó fuera del torneo al sufrir el domingo una lesión de ligamentos cruzados que lo dejará al margen de las canchas por los siguientes seis meses.





POR LA TARDE ENTRENAN TODOS



Las buenas noticias para el seleccionador uruguayo es que después de haber vivido una turbulenta semana con las lesiones de Marcelo Pereira y Chirinos, el grupo entrenará completo esta tarde en la Universidad de Houston y después del partido de debut, no se reporta ningún problema físico con los titulares.



Los futbolistas que estuvieron durante todo el encuentro realizarán únicamente trabajos regenerativos y volverán hasta el jueves a entrenar con normalidad ya con más intensidad donde Coito comenzará nuevamente su trabajo de encontrar su mejor alineación para sellar su boleto a los cuartos de final.