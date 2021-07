Tenemos selección para pelear en la octagonal; el talento de la Sub-23 es el complemento para fortalecer a la H

El camino de Honduras rumbo al Mundial de Qatar 2022 no será de rosas, se avizora espinoso y complejo, tras el cierre de la Copa Oro, pero a esto hay que sumarle las lesiones y los contagios del coronavirus que seguirán existiendo mientras no se tomen medidas drásticas. Pero con lo mostrado por la Sub-23 en Tokio, Fabián Coito podrá tener un as bajo la manga para poder potenciar este grupo.

Honduras comienza con dos visitas complicadas; enfrentará a Canadá de Alphonso Davies (Bayern Munich, Alemania) y Jonathan David (Lille, Francia), un rival que ha venido en crecimiento y contra El Salvador, el equipo con un revulsivo enorme ahora de la mano del técnico Hugo Pérez. Son dos selecciones ya conformadas que dejaron un sabor de boca satisfactorio durante la Copa Oro mostrando un enorme volumen de juego.

Se cierra la fecha de septiembre recibiendo a Estados Unidos, un equipo colmado de estrellas de corte europeo de primer nivel y favorita para clasificar directo a Qatar. Pero Honduras también tiene lo suyo, pero hay mucho trabajo por hacer. Se deben recuperar los lesionados y sobre todo buscar integrar a los Sub-23 que están haciendo un buen papel en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Hay buenos futbolistas como alternativa en el equipo nacional Sub-23 que le darán un nivel al cuadro mayor de cara a la verdadera justa donde ya no hay tiempo de improvisar sino de plasmar el tiempo de trabajo de un cuerpo técnico que ya no tendrá tiempo de hacer pruebas. A ello se le sumarán algunos futbolistas que no jugaron la Copa Oro como Andy Najar, Jonathan Rubio, Bryan Róchez y Choco Lozano que vendrán a darle otro aporte. El peor enemigo ahora es el corto tiempo para trabajar.

LOS SUB-23 COMO ALTERNATIVA

Tras lo mostrado por la Sub-23 en Tokio, el entrenador Fabián Coito debe estar tranquilo, pues hay futbolistas en la parte defensiva para poder reforzar la zona baja del cuadro nacional de cara a la eliminatoria. Los laterales que fue el punto débil en Copa Oro son opciones viables; tanto Wesly Decas por la izquierda como Cristhopher Meléndez por la derecha, le competirán a Kevin Álvarez y Diego Rodríguez que son las apuestas de Coito para estos juegos eliminatorios.

La Sub-23 de Honduras tiene mucho jugador talentoso que ya forma parte del proyecto de la Mayor que será sumado para las eliminatorias.

Pero sin duda donde hay más dudas ha sido en la zaga central. Maynor Figueroa necesita un complemento. Si bien es cierto, Kevin Álvarez fue improvisado y no lo hizo mal, de la Sub-23 tiene tres opciones claves y allí está el acompañante: Denil Maldonado, José García y Carlos Meléndez serán vitales en esta triple fecha FIFA de septiembre donde se jugará ante Canadá, El Salvador y Estados Unidos.

El equipo hondureño Sub-23 tiene una generación de mucha calidad. Su mediocampo ha sido el mejor en mucho tiempo. Jugadores de buen pie, pegada y sobre todo buena generación de juego ofensivo: Edwin Rodríguez, Jorge Álvarez, Carlos Pineda, Rigoberto Rivas y se le suma Kervin Arriaga, este último no está en las olimpiadas por lesión, pero vendrán todos a sumarse al proyecto de la mayor para acompañar a los experimentados.

El mediocampo que presentó Honduras en Copa Oro tiene jugadores que ya se ganaron un puesto como Deybi Flores, Alex López, Bryan Acosta, tres futbolistas que necesitan tener recambios de oficio y los chicos de la Sub-23 estarán allí empujando. También se les suman otros talentosos como Jhow Benavídez, Andy Najar y Jonathan Rubio que podrán potenciar un equipo que tiene que hacerlo funcionar el seleccionador.

RECUPERAR A LOS LESIONADOS

Ahora, el tiempo apremia y se debe tratar de recuperar la pegada ofensiva. Con Romell Quioto y Alberth Elis lesionados, se ha perdido potencial. Sus bajas en la Copa Oro causaron estragos, pues no tenían sustitutos. Jerry Bengtson se miró muy solo y no carburó, misma situación que vive Jorge Benguché en los Juegos Olímpicos que como refuerzo no ha funcionado, pero “El Romántico” y “La Panterita” pueden jugar de “9”.

Carlos Pineda y Edwin Rodríguez son dos futbolistas que hizo debutar Fabián Coito con la Selección Mayor y volverán en septiembre tras los Olímpicos.

Fabián Coito ya conoce a Douglas Martínez y Luis Palma, dos muchachos que en los Juegos Olímpicos han demostrado que también son opciones para pelear un cupo en la selección durante las eliminatorias. Palma será vital, puede jugar como extremo y también meterse como un nueve. Pero donde más peligro lleva es jugando por izquierda, recortando al centro y apareciendo cerrando siempre al segundo poste.

Lo que sí tiene garantizada esta selección absoluta de Honduras es que la portería está bien cubierta. Tanto Luis “Buba” López que es el número uno y Edrick Menjívar que tiene calidad, dejan tranquilo al profesor Coito. Ahora tendrá 40 días para comenzar a confeccionar esa lista tras las olimpiadas para rejuvenecer el equipo con el que comenzará a buscar el sueño de Qatar 2022.

Honduras debuta el 2 de septiembre en el BMO Field de Toronto de visita frente a Canadá. Tres días después visitará el estadio Cuscatlán para medirse a El Salvador el 5 del mismo mes y cerrará esa triple fecha en casa el 9 de septiembre recibiendo en el estadio Olímpico de San Pedro Sula a Estados Unidos. Son nueve puntos de los que se debe sacar buen rédito, pues ahora en formato octagonal la eliminatoria es apretada y compleja; todos los rivales han mostrado un crecimiento enorme.

POSIBLE 11 DEHONDURAS PARA LAS ELIMINATORIAS:

Luis “Buba” López; Wesly Decas/Diego Rodríguez, Denil Maldonado, Maynor Figueroa, Kevin Álvarez; Edwin Rodríguez, Deiby Flores, Bryan Acosta/Jorge Álvarez, Alex López; Romell Quioto y Alberth Elis.