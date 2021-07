Amado revela en qué partido fracasó la Sub 23, advierte sobre las eliminatorias y el club al que recomendó a Denil

El experimentado excapitán de la Selección de Honduras y ahora entrenador nacional, Amado Guevara, una voz autorizada analizó lo sucedido con la Sub-23 en los Juegos Olímpicos de Tokio.



Guevara no desaprovechó la oportunidad al momento de el Programa "Fútbol de Tacón", para advertir lo duro que será este proceso eliminatoria para el próximo mundial de Qatar 2022.



"El fútbol es así, hoy podemos estar en la gloria, mañana un mal resultado nos puede dejar mal parado, luego tenemos una revancha y estamos arriba. Ojalá las selecciones nacionales pudiéramos tener esas constancia de mantenernos peleando los primeros lugares. Eso es en base a trabajo y encontrar la madurez", comenzó diciendo.



Luego de tantas críticas al seleccionador Miguel Falero, el "Lobo" Guevara fue respetuoso y se refirió a su experiencia como asistente de Jorge Luis Pinto.



"Lo que pasó con esta selección es bien complicado señalar cuerpo técnico, jugadores y es fácil cuando la situación se salió de control y los resultados no se puede cambiar. Yo ya la experiencia en Río de Janeiro con Jorge Luis Pinto y sabemos de lo complicados que son y la cantidad de jugadores que podemos inscribir, el tiempo de recuperación".







Al momento de realizar su valoración personal de lo que fue el desempeño de Honduras en la fase de grupos, donde sumó dos derrotas y una victoria.



"El resultado que marcó el camino de la Sub-23 fue ese primero ante Rumania. Empezar perdiendo una competencia tan corta, ya lo condiciona y bien muchas cosas que al final lo perjudican. Viene la presión, las ansias, dudas y ahí donde entra la madurez para asimilar eso".



Guevara vio más allá y de lo que sucedió en Tokio y aseguró. "La Sub-23 cuenta con un buen material humano, hay jugadores con características muy interesantes. Ojalá que hoy se cierre este capítulo, pero no el futuro de ellos. Hay muchos que nos pueden dar mucho más de lo que han dado en la menor y se pueden pelear eliminatorias".



VALORACIÓN DE LOS REFUERZOS Y EL LÍDER



Amado fue consultado sobre el tema de los refuerzos y su poco aporte que se tuvo en estos Juegos Olímpicos, pero él fue muy claro al considera pasa por un tema técnico.



"Me imagino que ellos hicieron su análisis y por eso tomaron la decisión. Hay que ver el momento del jugador y me hubiera gustado que los 22 llegaran en el mejor nivel, y yo estuviéramos hablando de otra historia".



Y en cuanto a la falta de liderazgo para ordenar al grupo dentro de la cancha, Guevara dio el suyo. "Un Denil, un líder, no solo es el que grita, sino el que empuja y contagia con acciones y levanta. En Costa Rica me preguntaban y lo puse por su condiciones, liderazgo y personalidad".



UN DURO CAMINO EN LAS ELIMINATORIAS A QATAR



La charla fue muy amena y no pudo falta el tema de las próximas eliminatorias mundialistas, donde Guevara fue claro y directo sobre lo duro que serán las mismas.



"La eliminatoria de la Concacaf es de las más complejas que pueden haber y complicada; condiciones, canchas en las islas del caribe, el ambiente. Ahora se vuelve más, ya que antes seis (selecciones) peleaban tres boletos, ahora son ocho y con escuadras que han tenido un crecimiento interesante".



Y agregó: "Honduras siempre la voy a apoyar, pero no me salgo de la realidad y México, Estados Unidos, pero he visto el crecimiento de Canadá, hoy está peleando una semifinal. A Costa Rica no lo podemos dejar por fuera y más ahora con el profesor Suárez que nos conoce bien y Jamaica que afuera es una y de local otra. El camino no será fácil, pero nunca lo ha sido".







Otro de los rivales que destacó fue la escuadra cuscatleca. "Este Salvador de la Copa Oro, es otro rival que nos puede complicar. Esta selección será competitiva y no la podemos descartar".



Lo que no pudo ocultar y aprovechó para hacer un llamado fue en cuento al gran brote de Covid-19 que se dio en la pasada Copa Oro, donde advirtió del riesgo que se puede correr si no se pone mano dura en la disciplina.



"Eso me preocupa porque Honduras fue de las selecciones más golpeadas por esta pandemia y es raro. Ahí faltó algo, las medidas de bioseguridad que esta gente pone. Creo que la disciplina de los encargados falló, no puede ser que se tengan tantos contagiados. Eso detalles nos pueden costar ir a un mundial".



Y sobre las lesiones que se han dado en el grupo. "La lesiones es algo que ningún cuerpo técnico maneja. Me preocupa lo de Elis y Chirinos que son dos piezas que pueden aportar mucho".



Amado también fue consultado sobre el actual capitán de la Selección Nacional, quien su compañero y destacó su labor. "Sí él quiere, Dios le da la salud y el cuerpo técnico lo siguen necesitando, disfrutémoslo. Maynor está, y solo él sabrá hasta cuando. Él es respetuoso y sabrá que cuando no pueda dará un paso al costado y lo hondureños daremos las gracias que lo disfrutamos".



Amado Guevara actualmente está radicado en los Estados Unidos, donde realiza trabajos de análisis técnicos para Concacaf, pero no descarta en un futuro próximo ligarse a un club o selección.