Fabián Coito: “A Benguché quizá ahora le toque esperar para volver a ser considerado a la Selección”

A un mes para que arranque su prueba de fuego en la eliminatoria de Concacaf, Fabián Coito se siente lleno de confianza con el equipo que tiene para buscar la clasificación al Mundial de Qatar 2022, aunque reconoce que hay factores como “la consistencia”, que deben pulir.

Honduras se estrena el 2 de septiembre en Toronto contra Canadá, una selección que en la Copa Oro mostró que será duro de vencer y el seleccionador de Honduras lo sabe muy bien, por ello tiene ya un plan claro de cómo ir a encarar ese juego.

En esta segunda parte de la entrevista ofrecida a DIEZ, el uruguayo se refiere a ese viaje a Canadá, a la posibilidad de que Honduras juegue partidos de local en Estados Unidos y también sobre lo que vivió la Sub 23 en los Juegos Olímpicos, pero específicamente sobre la actuación de Jorge Benguché, un delantero que se llevó como refuerzo, pero que terminó decepcionando y ahora su regreso a la Selección Mayor le costará más.

Lo que sucedió en la Copa Oro con lo de los contagios y lesiones, le trastocó los planes de lo que tiene preparado para la eliminatoria.

No, no, pensando en la eliminatoria no hubo grandes cambios a lo que la Copa Oro nos iba a servir. Se vieron cosas importantes y algunas por debajo de lo que deseábamos y otras que hay que seguir trabajando, otras valoraciones buenas como rendimientos para rescatar pensando en el futuro.

Del partido ante México ¿se puede sacar algo positivo a pesar de lo diezmado que se llegó? Es un juego que dejó un mal sabor de boca por lo mostrado en la cancha.

Por supuesto que siempre se puede hacer algo mejor y el rendimiento estuvo por debajo de lo que suele tener nuestra Selección. El estado de ánimo de la delegación de Honduras por todo lo que venía sucediendo por la pandemia, que todavía no se va, insidió. Sí se pueden sacar conclusiones de rendimientos individuales, generales, errores a nivel de funcionamiento de líneas y cada partido deja conclusiones y esa es la importancia de disputar partidos y de intentar jugar. También de estrategia general para partidos a futuro que nos toque jugar ante México, sobre qué criterios vamos a elegir para enfrentarlo.

¿Le preocupa ese vértigo que tienen algunas selecciones como Canadá, México, Estados Unidos y que nosotros no tenemos a la hora de competir?

Me ocupa, preocuparme no porque ya sabemos que para ir a un Mundial hay que tener un equipo fuerte, serio, que defienda bien, que aproveche las opciones que tiene en ataque, que tenga consistencia, que me parece que es una gran característica de los grandes equipos.

No hacer una, dos, tres o cuatro opciones bien, sino hacerlas todas, hay que exigirles eso, una atención y una consistencia desde lo individual y colectiva que no te permita caer en determinado momento. Esa es una característica que debemos mejorarla y tenerla como equipo, esa solidez que a veces la tenemos y a veces nos falta en determinados partidos, nos falla por determinadas cosas. En el Final Four las tuvimos y a esa consistencia debemos agregarles ciertas cosas y mantenerlas a nivel de Selección en eliminatorias.

PRIMERA PARTE ENTREVISTA CON COITO: SOBRE CHOCO LOZANO Y AUSENCIAS DE NAJAR Y RÓCHEZ

Fabián Coito asegura estar ocupado y no preocupado porque confía que su equipo competirá bien en la eliminatoria.

¿En qué nivel está la Selección de Honduras a un mes de las eliminatorias?

Yo creo que estamos bien, pero no hay que verlo desde el punto de vista del rendimiento. Cambia mucho un amistoso o un torneo a una eliminatoria por lo que está en juego. Ahora yo me voy a quedar en Estados Unidos para tener una ronda de pláticas con los futbolistas que están aquí, ya que me ausenté y quiero darle un cierre a lo que tenemos por delante.

Percibo y veo que hay un grupo de futbolistas involucrados para mantenernos esa ilusión y ganarnos esa oportunidad de uno de los lugares en el Mundial próximo. Es una eliminatoria diferente a las habituales, con más partidos en cada fecha FIFA, se va a jugar en muy poco tiempo, hay mayor cantidad de equipos aspirantes a la misma cantidad de cupos de siempre y van a cambiar las consideraciones como hablábamos que hay selecciones que han ido creciendo por el desarrollo y nivel de los futbolistas de países que no tenían jugadores en Europa y ahora los tienen en gran nivel y rendimiento y eso enriquece a una selección.

INFORME MÉDICO DE QUIOTO: PODRÍA PERDERSE EL DEBUT DE LA ELIMINATORIA

A un mes del juego ante Canadá, ¿cómo está el tema de logística por las restricciones sanitarias y todo el tema que requiere el viaje?

Le puedo hablar del tema deportivo. Nosotros ya tenemos la planificación de los futbolistas, van a comenzar a jugarse la Liga Nacional, están en pretemporada los jugadores de Europa afinando los torneos. Ya el tema de las restricciones se está encargando la gente administrativa que está trabajando en eso.

¿Cuál es la planificación que tiene la Selección previo al primer partido ante Canadá?

La planificación desde el punto de vista personal es esta gira por Estados Unidos para conversar con algunos jugadores, esperar el comienzo de la Liga Nacional, ver de cerca y lo antes posible el viaje a Canadá con días que nos permitan enfrentar el partido con una adaptación al clima para la fecha del partido, a una ciudad diferente, cambio de horario etc. Esa es la planificación que tenemos, que es prácticamente la misma de todas las selecciones. Ver que los clubes inicien las ligas, tener contacto con los futbolistas que siempre lo tenemos y juntarnos nuevamente dentro de pocos días o menos de un mes para encarar estos tres juegos que tenemos de las eliminatorias.

¿Se van a concentrar en Estados Unidos antes del viaje a Canadá?

No, no vamos a pasar por Estados Unidos antes del viaje, vamos a entrenar y viajar directamente a Canadá.

¿Cuál es el principal reto, el principal desafío a superar con esta Selección en este momento?

Jugar, competir, que vengan los partidos, creo que hemos tenido encuentros muy buenos, hemos aprovechado cada ventana FIFA que nos ha permitido juntar al equipo y ver a los futbolistas. El reto que tengo como entrenador es elegir a los jugadores y llevarlo al campo de juego.

Pese al gran apoyo recibido por los hondureños en Houston durante la Copa Oro, Fabián Coito asegura que jugar la eliminatoria en Estados Unidos es un plan B.

¿Cuál es su opinión de que Honduras pueda jugar partidos eliminatorios en Estados Unidos si las condiciones sanitarias en Honduras no mejoran?

Creo que pasaría a ser un plan B en el caso de que por determinadas razones las restricciones no permitieran en los estadios, esperemos que no, que haya un aforo y jugar en nuestro país con nuestra gente y en nuestro estadio porque eso genera cosas propias y también en los rivales. Estados Unidos nos da garantías en cuanto a las condiciones, seguramente jugaríamos con un montón de gente en las tribunas, pero nos obligaría a desplazamientos y dar ventajas que en nuestro país no tenemos y esas diferencias son las que definen la clasificación que siempre se da por detalles. Por lo tanto, en esos detalles hay que hacer hincapié para intentar que todas esas circunstancias estén a favor nuestro.

¿Qué factores incidieron para que la Sub 23 no tuviera éxito en los Olímpicos? ¿Qué responsabilidad tiene Miguel Falero y porqué Jorge Benguché como refuerzo, ya que es un delantero que no estaba en un buen momento?

Jorge Benguché era de las consideraciones que teníamos y por supuesto la decisión final de llevarlo fue de Miguel (Falero), pensó que podría ser útil para el desarrollo de la Selección Nacional. Lógicamente todas las realidades se ven en el campo de juego y me parece que es Miguel la persona indicada para hablar porque yo solamente lo vi a través de la pantalla el partido. Hablamos de un delantero que tenga posibilidad de gol y al no convertir, me parece que el fútbol hondureño no está en condiciones de desechar, sino sacar conclusiones de estos partidos, de estas experiencias. No nos gusta perder, pero son experiencias para todos los jugadores vivir y apuntando a la preparación de los jóvenes, a su dieta, a su preparación. Creímos que era momento de apostar a un joven que mostró un crecimiento muy bueno en un club como Olimpia, hizo cosas internacionales muy buenas, no logró un rendimiento al que todos esperábamos en el fútbol europeo pero repito, hay que estimularlo, seguir apoyándole y quizás ahora le toque esperar a tener nuevamente un rendimiento acorde para poder ser considerado a la performance de la Selección. Hay muchos factores que inciden en los rendimientos deportivos que repercuten en todo lo que ha pasado.

En cuanto a los entrenadores, todos tenemos culpa del rendimiento de lo que corresponde en la decisión de la estrategia, elección de los jugadores, toma de decisiones, cambio de juego, cierto espacio para la preparación de un partido. Nosotros tenemos incidencias, la misma que tuvo en el Preolímpico, ya después yo creo que en el rendimiento podemos quedarnos con ese último partido, pero el crecimiento de esta Selección viene desde mucho antes y últimamente hay una historia previa: Pre-preolímpico, Panamericanos, Preolímpico de Guadalajara, Juegos Olímpicos… muchos ya están en la Selección Mayor, es muy heterogénea la opinión sobre los jugadores.

Hoy charlé con un jugador que estuvo en los Juegos Olímpicos y le hablé de las experiencias que necesitan vivir para aprender. Hay que aprender de los errores a futuro, eso es lo que necesita Honduras, mejorar el fútbol porque tiene materia prima y todo porque algunos jugadores se tienen que ir al exterior que es donde se forman y es allí donde está el gran cambio del fútbol hondureño, en la base en la formación de los jóvenes, condiciones. Es allí donde hay que trabajar.