Amado Guevara debutó en DIEZ-TV y analizó la convocatoria de Honduras: "Najar le dará un aporte de calidad"

El estreno de Amado Guevara en la pantalla de DIEZ TV fue por la puerta grande. “El Lobo” ahora estará en la televisión hondureña aportando todo su conocimiento en cuanto al fútbol nacional, así como la Selección Nacional, de la que fue capitán por casi dos décadas y con la que nos regaló las más grandes alegrías a los catrachos.

En su primer programa, Guevara hizo un análisis profundo sobre la convocatoria de la Selección Nacional que hizo el uruguayo Fabián Coito para encarar los juegos por las eliminatorias rumbo a Qatar donde la H enfrentará a Canadá, El Salvador y Estados Unidos. ¿Qué no le gustó a Guevara y dónde mira el potencial que tiene este grupo?

“Estoy contento de ser parte del equipo de DIEZ, de poder compartir y que juntos podamos disfrutar de este tiempo, hablar de fútbol y más cuando se habla de la Selección Nacional”, fueron las primeras palabras del Lobo para hacer su debut en la pantalla como analista de televisión que compartirá con todos nuestros televidentes.

NO HAY DUDAS EN LA PORTERÍA

Amado hizo un análisis sobre la Selección y la lista de convocados que hizo Honduras y fue claro: “Aquí no hay sorpresas en la portería, los tres porteros han venido trabajando en Copa Oro y el cuerpo técnico y entrenador de arqueros, ya los conoce. Quizás Denovan Torres pudo haber sido parte de la H por el trabajo que ha venido haciendo en Marathón, pero así como pudo estar, no pudo llegar; pero están los tres que han venido trabajando. Con lo que Buba ha venido haciendo, más Menjivar en su equipo y la Selección que es seguro, en la portería no tengo dudas”, comentó Guevara.

Amado Guevara junto a Jorge Fermán y Carlos Castellanos en su primer programa en DIEZ-TV por la pantalla de GoTV.

Guevara es palabra autorizada para hablar de la Selección; debutó con el equipo patrio rumbo a las eliminatorias de Francia 1998 allá por julio de 1996 con Primi Maradiaga, disputó las fases rumbo a Japón y Corea, Alemania 2006 y la coronó con Sudáfrica 2010 donde se rompió un sequía de 28 años sin asistir a las copas del mundo para Honduras.

Amado estará el próximo viernes haciendo su aparición en la pantalla. Aquí hará también análisis de los rivales de las eliminatorias; conoce muy bien a los canadienses, el primer rival de Honduras, pues vivió muchos años en este país cuando defendió la camisa del Toronto FC. También de Estados Unidos, país en el que es muy respetado por su gran trayectoria en la MLS.

ALABA A NAJAR Y CUESTIONA A DANI ACOSTA

Guevara dio su punto de vista sobre los defensores que convocó Honduras. “Para mí hay sorpresas y ausencias. Voy a dar mi criterio con respeto porque al final quien decide hacer los llamados por su análisis es el cuerpo técnico; pero sí hay sorpresas agradables como la de Andy Najar. Estoy contento de que Andy regrese a la convocatoria, regrese a la Selección Nacional, estoy seguro que dará su aporte tanto en experiencia como en calidad, está pasando un gran nivel en su equipo, si bien es cierto que no jugó las últimas jornadas, su llamado es justo y sé que Andy tiene condiciones porque he trabajado con él”, explicó con una gran sonrisa.

Amado habló también sobre Danilo Acosta, jugador del Galaxy de la MLS quien hará su debut con la Bicolor tras solventar algún tema legal en FIFA. “Sorprende que en estas instancias tan importantes y con poco conocimiento, sobre todo de la eliminatoria, el cuerpo técnico no ha trabajado lo suficiente, pero es un jugador que tiene características interesantes, pero sí me sorprende el llamado de Dani Acosta”, afirmó.

DIEZ TV te traerá la cobertura completa de las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 y Guevara, quien es muy acertado en sus comentarios, estará alimentando el tema analítico del cuadro patrio que tendrá un inicio de eliminatorio muy complejo.