Fabián Coito previo a su debut con Honduras: "Me siento confiado de lo que voy a llevar al campo; no sé cómo se siente Canadá"

El entrenador de la Selección de Honduras, Fabián Coito, ha dado su punto de vista sobre el primer partido que tendrá la Bicolor en la octagonal en Canadá. Habla sobre el compromiso con el que se pone en marcha el camino al Mundial de Qatar 2022.

El equipo hondureño estará enfrentando a Canadá a las 6.05 pm de este jueves en el BMO Field de Toronto. De momento se hará el reconocimiento del estadio sin entrenamiento, los jugadores únicamente irán a caminar sobre el engramillado del estadio.

Leer. ¿ESPÍAS CANADIENSES EN EL ENTRENO DE HONDURAS EN TORONTO?

"Llegamos muy bien con muchas posibilidades de sacar una buena fecha FIFA en estos tres partidos de septiembre. Nos hemos enfocado en Canadá, pero el paquete tiene tres ventanas, llegamos en buenas conficiones, con jugadores de primer nivel que nos da confianza", inició contando el profesor Coito.

Así buscará frenar a Canadá: "Será un partido con estrategia de limitar al rival al máximo de sus posibilidades seleccionando en algunos futbolistas y algunas situaciones puntuales que como expresión colectiva hemos visto de Canadá y aprovechar ciertas oportunidades que nos da el rival y explotarlo al máximo", comentó Coito.

Las dudas que han despejado: "Hay jugadores con los que hemos tenido un entrenamiento o dos, pero sabemos por eso de la importancia de la Nations League y Copa Oro que nos iba a dar estas dificultades para preparar un partido. Conozco a los futbolistas y sabemos de las condiciones en que llegan y estamos conformes con la preparación del partido. La idea que tenemos desde que estamos juntos y que hemos venido hablando de las posibilidades sobre todo de cómo sacarlas adelante. La expectativa es que hayamos hablado claro, que nos encuentre en buen momento y sacar un buen resultado".

Lo que piensa de Canadá: "Hemos intentado observarlo repetidamente e ir decodificando un poco lo que hemos visto en juegos anteriores, todos los partidos son diferentes, nada de iguales, si hemos visto características individuales y el rendimiento que tienen. Sabemos de las fortalezas del equipo que vamos a enfrentar pero confiamos en nuestras capacidades".

Estrategia a tomar en cuenta: "Hemos visto las fortalezas del rival y de cómo contrarrestarla, debemos encontrar soluciones a las situaciones del juego. El rival es fuerte pero sus fortalezas se atacan cuando no se hacen faltas innecesarias, minimizando las posibilidades de ellos. No es que haya formas de contrarrestarlas, sino culminando las jugadas y teniendo vigilancia cuando tengan el balón y correr. Hay que salir de la zona defensiva y pasar a la ofensiva, también hacer desplazamiento cuando tengamos la pelota cerca de nuestro arco".

La versión de Honduras que tendrá: "Contra Panamá (en Copa Oro) vimos un partido diferente por el modelo de juego del equipo rival que nos permitió tener posibilidades y a mí me gusta defender no cerca del arco sino en campo rival. Este es un equipo que no se deja presionar en campo propio y si se ve presionado juega con sus atacantes, hay que estar muy atentos para buscar salir con una pelota larga y que no nos sorprendan. La idea es recuperar el balón más cerca del área rival".

Presionado es Canadá y su debut en eliminatorias: "Es la primera vez en una eliminatoria, lo estoy viviendo muy bien con mucha confianza en el plantel, es una experiencia magnífica y un desafío muy lindo más allá de la importancia y exigencia que rodea estos partidos, pues las había vivido al estar cerca de cuerpos técnicos. No sé si es Canadá la presionada. En el fútbol siempre hay presión y otra es sentirse presionado, me siento confiado de lo que voy a llevar al campo. ¿No sé cómo se siente Canadá? Pero no me distraigo, me concentro en lo que puede depender de nuestro rendimiento".

Difícil eliminatoria de Concacaf: "Será tan difícil y pareja, difícil de dar resultados como en cualquier eliminatoria y no será la excepción Concacaf. De visita por la postura del rival, hay que estar confiado, creer en los futbolistas y la historia, ir al campo de ir a buscar el resultado. Sobre lo bravo no tengo duda que será como lo es en Concacaf y vemos los resultados entre países que no se iban a dar pero sí llegan. Confiamos plenamente en lo que podamos hacer".

Los detalles a cuidar del juego: "La concentración es mantener la atención en un foco en algo que hay en juego, y la concentración será mantener esa tensión a lo largo del partido. Se trabaja en eso y el jugador va teniendo rasgos de madurez concentrado y no pensando en lo que pasó. Con respecto al temple me permiten decir que los futbolistas nuestros lo tienen, solo hay que equilibrarlo, hay que tomar decisiones porque es de capacidad. Pero la valentía, consistencia del equipo son aspectos en los que hemos hecho hincapié".