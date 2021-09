Presidente de la Federación de El Salvador considera que ante Honduras pueden lograr una victoria

El presidente de la Fesfut, Hugo Carrillo, se muestra muy optimista pese a no poder sacar un triunfo contra Estados Unidos y ya piensa en la selección hondureña, el rival de turno de los cuscatlecos.

''La selección obtuvo un resultado positivo, no el que queríamos porque queríamos ganar, pero había que respetar al rival que era fuerte y recientemente ha tenido dos campeonatos ante México'', dijo.



Muy respetuoso de lo que será este enfrentamiento ante Honduras, el dirigente deportivo cree que las fuerzas son parejas ante la Bicolor y asegura que van por una victoria.



''No vamos a menospreciar a ningún rival, si vemos los resultados que ha obtenido Honduras de ir a empatarle a Canadá y ahora nos va a visitar. El profe dice que analizará primero el partido ante Estados Unidos, que se hizo bien, que no y luego ver a Honduras, esperamos el domingo lograr una victoria e ir poco a poco con los puntos que deseamos de lograr una de las tres plazas o el medio boleto", expresó.





Hugo Carrillo se muestra contento por la mejora que han ido teniendo en este proceso, luego que el año pasado fueron goleados por Estados Unidos y ahora no perdieron. ''Entiendo que Costa Rica empató con Panamá, México con Jamaica, Honduras con Canadá y nosotros con Estados Unidos. Nosotros en noviembre nos golearon 6-0 y ahora vieron el resultado fue diferente y eso nos da a nosotros alegría''.



A Fabián Coito y sus directivos les espera un ambiente de mucha tranquilidad asegura Carrillo, luego de la incomodidad mostrada en Canadá. ''Así como atendimos a Estados Unidos, así esperamos recibir a las demás selecciones que nos van a visitar en los próximos meses''.





La dirigencia salvadoreña le apuesta a lograr el boleto a Qatar 2022. ''Todos tenemos la posibilidad, ya se vieron los resultado y considero que tenemos esa opción. Estados Unidos venía por los 9 puntos, nosotros también, pero los de visita lograron un punto, así que esperamos que en la próxima fecha logremos los tres''.



El jerarca de la Fesfut asegura que El Salvador también tiene la capacidad de ir a ''robar'' puntos en sus visita en esta eliminatoria. ''Los rivales son fuertes, así que nosotros mediremos en la tercera fecha cuando enfrentemos a Canadá de visitante''.



Y cierra diciendo.''Esperamos lograr una victoria el domingo y luego ya tenemos toda la logística para viajar el lunes a Canadá''.