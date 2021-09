Secretario de la Selección, José Ernesto Mejía, advierte: "No hagamos gritos racistas en el Olímpico"

El estadio Cuscatlán será una fiesta el domingo a las 5:00 pm cuando El Salvador choque ante Honduras por la segunda fecha de las eliminatorias rumbo a Qatar.

La Bicolor está completa, las pruebas de covid-19 diarias han resultado negativas en toda la delegación que ha cambiado muchas cosas para esta fecha eliminatoria, pues los futbolistas están dentro de una burbuja apartados totalmente de directivos para evitar otra catástrofe como en la Copa Oro donde se contagiaron jugadores y cuerpo técnico.

El secretario de la Fenafuth, José Ernesto Mejía, compadeció ante la prensa y desveló como está la ambiente y situación en el plantel hondureño donde existen dudas sobre la participación de Alex López y Antony Lozano por lesión.

El directivo comentó que si estos futbolistas no están en condiciones, no serán de la partida, al igual que cualquier otro elemento resentido fisicamente. De igual manera, hizo mención a lo que se viene en el partido del miércoles 8 ante Estados Unidos en el Olímpico que contará con un gran aforo; este juego se disputará a las 8:30 pm y no a las 8:06 pm como se anunció previamente.

Estas fueron las declaraciones del secretario de la Federación hondureña que se encuentra en la capital salvadoreña.

El duelo ante El Salvador

"Los muchachos están muy motivados, será un partido durísimo, hemos visto cómo ha crecido El Salvador en los últimos años. El estadio estará lleno y como dijo el profe Fabian Coito esto será una motivación para los jugadores. Estamos tranquilos esperando mañana con el deseo de dejar todo en la cancha como lo hicieron en Canadá".

Salud de los jugadores

"Lo primero es decir que ningún momento se arriesgará a ningún jugador, tenemos una selección completa, todos los jugadores son valiosos, y si hay una mínima duda en que algún jugador pueda tener alguna recaída, no será de la partida. Esta es una decisión del profe Coito con el cuerpo técnico. Hay respeto absoluto por la salud y bien estar de los jugadores, es lo primero".

¿Jugará el Choco Lozano?



"El cuerpo médico determinará si puede jugar, no lo vamos a arriesgar, tenemos un partido muy importante el miércoles por lo que si no juega mañana es una decisión del cuerpo técnico y nos toca respetar las decisiones. Todos los jugadores están bien, hicimos trabajos regenerativos, haremos reconocimiento de cancha, estamos haciendo debutar a más de 10 jugadores en eliminatorias así que vayan a ver el estadio, pues los camerinos del Cuscatlán son matadores, son mil gradas de arriba hacia el campo, les carga las piernas a cualquiera".

Ambiente en la H

"Es bastante optimista, sin perder el piso, El Salvador será un rival durisimo pero cada vez hay más confianza, el ambiente es relejado, esto está comenzando, lo importante es ir haciendo puntos fuera".

Confianza tras jugar ante Canadá



"Sabíamos que (ante Canadá) iba a ser así, el equipo venía siendo así, con el cuerpo técnico teníamos esa confianza que ibamos a sacar los nueve puntos, bueno en Canadá sacamos uno de oro contra un rival directo y una selección potente con jugadores que están en las mejores ligas del mundo y hay que destacarlo. Es importante tener esa confianza, yo le pido a todo el aficionado hondureño que apoye a su selección donde esté y que llenemos el estadio Olímpico (vs EUA el miércoles), tendremos un lleno espectacular, todavía hay entradas sobre todo en preferencia y en silla".

Boletería vendida



"No puedo dar el número en este momento, pero el estadio estará hasta la bandera. En el Olímpico se hará respetar la selección de Honduras".



Expansión de aficionados en juegos de Octubre



"Estamos invirtiendo muchisímo dinero en temas de bioseguridad para quien vaya al estadio se sienta seguro y en confianza y las autoridades de Sinager vean que la Federación hace su mejor esfuerzo. Esto dependerá mucho del comportamiento de la gente para pedir incrementar el aforo para los próximos juegos.



Es importantísimo que mantengamos el estadio abierto, o sea, no hagamos gritos racistas o discriminatorios para que no nos ocurra lo que le ocurrió a México que jugaron sin público. El que esté al lado y vea a una persona gritar, que lo calle porque está afectando a todo el fútbol hondureño. Queremos jugar con estadio lleno, y eso solo podemos hacerlo nosotros".

Vacunación en el Olímpico

"Estamos colaborando para que hayan tres puestos de vacunación, habrán medidas de bioseguridad extrema y seis anillos de seguridad dentro y fuera del recinto".