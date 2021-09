Fenafuth apoya que los mundiales sean cada dos años. "Debemos estar abiertos a los cambios"

En el mes de mayo, el presidente FIFA, Gianni Infantino, anunció que están estudiando la propuesta para que los mundiales de fútbol se realicen cada dos años y no cada cuatro, como ha sido siempre. El de 2026 sería el último en efectuarse bajo este formato.

Durante el inicio de la octagonal eliminatoria de Concacaf, el presidente de la Federación de Honduras, Jorge Salomón, se refirió a esta posibilidad, la cual se podría concretar en los próximos meses.

“Primero, es una propuesta que FIFA está poniendo en la mesa para ser estudiada, es importante reconocer que en el mundo siempre debe haber mejoras continuas, llevamos más de 100 años llevando los mundiales de esta manera y pienso que es importante poder analizar”, comenzó diciendo el jerarca de la Fenafuth.

Jorge Salomón cree firmemente en que los cambios son buenos. “Si la propuesta de tener un mundial cada dos años beneficia a todas las confederaciones, vale la pena analizarla”.

Uruguay 1930 fue el primer mundial de FIFA. Desde esa época el formato de los mundiales ha sido cada cuatro años.

La proposición llegó desde la Federación de Fútbol de Arabia Saudita con la intención de elaborar un "estudio de viabilidad para valorar el posible efecto de celebrar la Copa Mundial de la FIFA y la Copa Mundial Femenina de la FIFA cada dos años, en vez de cada cuatro", según informó el ente que regula el fútbol mundial.

"Es una manera de promocionar el fútbol. Hay que estudiar qué podemos hacer para estimular el fútbol. Debemos tener la mente abierta. Sabemos lo que representa la Copa del Mundo. Hay que ver cómo se puede encajar en el calendario internacional, ver los partidos de clasificación. Los aficionados quieren ver partidos más importantes. La prioridad será lo deportivo y no lo comercial", mencionó Gianni Infantino cuando reveló esta propuesta.

Y es que los cambios no solo vendrían para el Mundial de Fútbol Mayor, sino también en las otras categorías como Sub 20 y Sub 17 en femenino y masculino.

“También sería algo ventajoso para las edades que se nos cruzan en estos mundiales juveniles y también sería importante ese cambio. Mientras las cosas que se hagan con las mejores intenciones como se están realizando por el bien del fútbol, Fenafuth siempre apoyará estas propuestas”, añadió Salomón.