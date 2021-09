Danny Acosta, el cipote de barrio Cabañas que jugó con Estados Unidos pero finalmente debutó con Honduras

Después de mucho tiempo y con ello polémica, finalmente Danny Acosta (23), lateral izquierdo del LA Galaxy de la MLS, ha hecho su debut oficial con la Selección de Honduras que dirige Fabián Coito.

El jugador hondureño meditó mucho su decisión final pero al no ver llamados de Estados Unidos se decantó por los llamados del uruguayo Coito y así representar al país donde nació; Honduras.

Cabe destacar que Danny Acosta perteneció a las selecciones inferiores de Estados Unidos, de hecho, jugó la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2017 que se disputó en Corea del Sur, sin embargo, no volvió a ser nominado.

La historia de Acosta y su familia es la de muchos hondureños que buscan emigrar del país hacia Estados Unidos para buscar una mejor calidad de vida. En una entrevista con DIEZ de hace un par de años, el jugador reveló algunas situaciones de su vida.

“Cuando nací mi papá no estuvo conmigo, y mi tío (Sergio Acosta) me enseñó a andar en bicicleta, era como un papá; cuando falleció fue como que me quitaran el corazón. Todos los días pienso en él, a mí me habría gustado darle un abrazo. Siempre estará conmigo. Murió el 2 de agosto de 2004 y cada cosa linda que me pasa es ese día: me dieron la visa y metí el primer gol con la Selección en esa fecha”, reveló.

Danny Acosta nunca le cerró las puertas a Honduras, pero su prioridad era jugar con los gringos. “Yo estoy en el radar de Estados Unidos y ese país me ha dado todas las oportunidades, si ellos me llaman y juego un partido oficial me quedó con ellos, si nada funciona y Honduras me da el chance quizás juegue con Honduras, pero la prioridad la tiene Estados Unidos”, dijo en 2018.

El lateral izquierdo desde que Fabián Coito llegó a Honduras lo obervó y se enamoró de él y lo convocó a un microciclo. Fue convocado para la Copa Oro 2019 pero el jugador abandonó la concentración y se rehusó a ser usado por Honduras.

El entrenador de la "H" nunca escondió su deseo de tenerlo y al final logró convencerlo y este 5 de septiembre del 2021 realizó su debut con la Selección Nacional de Honduras enfrentando en el Cuscatlán a El Salvador.