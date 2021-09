La reacción de Pulisic de cara al juego ante Honduras: "Necesitamos nuevas soluciones"

Christian Pulisic, la gran figura de la selección de Estados Unidos y capitán en esta eliminatoria de la Concacaf, se pronunció tras el empate ante Canadá 1-1 por la segunda fecha de la octagonal.

Se trata del segundo punto de los estadounidenses en esta eliminatoria y del primer empate en casa, resultado que los ha dejado muy tocados y con muchas críticas en sus espaldas.

Pulisic sacó sus conclusiones previo al duelo del miércoles ante Honduras en San Pedro Sula.

“Necesitamos ideas nuevas por momentos”, señaló Pulisic.

“No los probamos los suficiente, ya sea no siendo lo suficientemente directos o no sé, pero no pudimos romper sus líneas. Obviamente, se defendieron bien. Necesitamos nuevas soluciones”, expresó la estrella del Chelsea de Inglaterra.

Pulisic sabe que en estos partidos de la eliminatoria de Concacaf se necesta ganar partidos aunque sea por la mínima.

“Necesitamos tener la habilidad de ganar un partido así, por 1-0, ya sea haciendo ajustes o defendiendo más. Es difícil de decir, pero no ajustamos mucho y nos superaron, anotaron y fue difícil”, lamentó Pulisic.

“Al final, no tuvimos suficiente para llevarnos el triunfo. En escenarios así, a veces hay que trabajar estos partidos de manera muy cerrada y ganar por la mínima”, avisó.

MUCHAS BAJAS

El plantel estadounidense se ha debilitado de cara al siguiente partido de la eliminatoria. El arquero del Manchester City, Zack Steffen, causó baja de la selección tras dar positivo por COVID-19, aunque Matt Turner ha hecho un gran trabajo en su lugar, mientras que Weston McKennie fue separado del equipo por romper los protocolos de salud, situación de la que el técnico sólo indicó que el estatus del futbolista de la Juventus permanecerá en duda para el siguiente compromiso frente a Honduras.

Para agregar a las malas noticias, Gio Reyna regresará con su club tras sufrir una lesión muscular en el duelo ante El Salvador y se desconoce la gravedad de la lesión de Dest.