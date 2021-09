Pulisic avisa a Honduras: "Somos lo suficientemente buenos para ir y sumar tres puntos mañana"

La selección de Estados Unidos tendrá un duro choque en el estadio Olímpico a las 8:30 pm ante Honduras a quienes los visitantes tienen lo necesario para vencer, según comentó su capitán y estrella, Christian Pulisic.

El futbolista del Chelsea inglés arribó este martes a tierras catrachas con la escuadra norteamericana que viene de empatar ante El Salvador y Canadá, por lo que otro tropiezo frente la Bicolor complicaría su travesía en las eliminatorias rumbo a Qatar.

Pulisic, quien no jugó el primer partido ante los guanacos por covid-19, asegura que "fisicamente me siento muy bien. Recuperándome bien del juego también. Definitivamente estaré listo para mañana. Voy a dar todo lo que tengo por lo que el equipo necesite", dijo 'Captian America' quien no pudo brillar contra Honduras en el reciente choque por la Liga de Naciones en junio.

Aún con las cuatro bajas de sus futbolistas titulares, Christian asegura que "el grupo está listo para responder con todo lo que ha sucedido… Obviamente, hubieramos deseado que los resultados previos hubieran salido mejor. Los muchachos están con la cabeza en alto y estamos listos para un gran partido mañana ”.



Estados Unidos no vence a Honduras desde 2009 rumbo a Sudáfrica 2010, desde entonces han perdido (2-1 en 2013) y empatado (1-1 en 2017), sin embargo, Pulisic no tiene dudas en que los gringos, con todas sus estrellas, están seguros que conseguirán los tres puntos en el Olímpico.

"No hay duda dentro de este equipo. Somos muchachos con mucha confianza. Sabemos que somos lo suficientemente buenos para ir y sumar tres puntos mañana ... Nada va a ser fácil, lo sabemos, pero no tenemos excusas. Vamos a salir e intentar ganar el partido", aseguró Pulisic.

- Caso McKennie -

Weston McKennie, jugador de la Juventus, fue apartado de la escuadra gringa previo al encuentro del domingo ante Canadá por haber violado protocolo anticovid, por lo que no hizo el viaje ante Honduras.

Pulisic dijo tras el encuentro ante los vecinos que lo extrañó, pues ni siquiera dejaron a el futbolista hablar con sus compañeros antes de que fuera suspendido; este martes El Universal, ESPN y TUDN informaron que McKennie metió a la hermana de Christian en el hotel, siendo la causante de su separación.

VER: ¿Se acostó con ella? Vinculan a McKennie con la hermana de Pulisic

"No hablamos con él. Solo nos dijeron lo que pasó con el entrenador. Sí, estuvimos forzados a dejar esto en el pasado, lo cual ya está, y estamos viendo a lo que es importante y eso es conseguir el resultado.

El capitán estadounidense apuntó de que la ausencia de Weston no será una distracción en la parte mental parala misión ante Honduras.

"Eso es lo que hacemos para vivir, es algo normal. Estas cosas suceden, cosas pasan afuera de la cancha, pero es nuestro trabajo de que cuando lleguemos al campo estemos listo para dar el cien por ciento", concluyó Pulisic.