Fabián Coito sale al paso: ''No hay que armar tanto drama por perder contra Estados Unidos''

Fabián Coito repasó la actualidad de la Seleccion de Honduras tras los malos resultados cosechados en la triple fecha FIFA. La Bicolor solo suma dos puntos ya que empató contra Canadá y El Salvador, y cayó por goleada contra Estados Unidos en el Olímpico.

La tabla de posiciones de las Eliminatorias de Concacaf

Una de las situaciones que más se le ha criticado al entrenador son los cambios que ha realizado en los últimos dos encuentros. Contra Estados Unidos hizo tres previo al complemento que no le resultaron.

''En el mediotiempo ante Estados Unidos los tres cambios que realizamos fue por obligación'', explica Fabián Coito. ''Hay muchos futbolistas que están disputando su primera eliminatoria mundialista y es normal que hayan nervios'', añade.

La afición ha pedido su salida y creen que la 'H' no tiene opciones de clasificar a Qatar 2022 si Coito sigue al frente. Sin embargo, el timonel de 54 años confía en su plantel para alcanzar el objetivo.

''Primero: el camino es difícil, es duro, no sorprende por la aparidad que va a tener este recorrido en las eliminatorias. Segundo: creer en los futbolistas, en la Selección y aprovechar los partidos para corregir los errores y así devolver la confianza al jugador'', manifestó.

Seguidamente, Fabián Coito dijo que ''no comparto en absoluto la reacción que tuvo la gente con los futbolistas, nadie tiene derecho a golpear y lanzar objetos, no lo entiendo, eso es de otra época. Yo solo creo en el trabajo, demostrarle a los jugadores que yo creo en ellos y que son capaces, todo eso en base a la planificación y estrategia. Acá no hay nadie desde el punto de vista individual que pueda llevar solo a la Selección al Mundial''.

El DT charrúa también comentó que tras terminar las fechas FIFA, se mantiene en contacto con los jugadores. ''Mi mensaje para ellos es de esperanza, creemos en ellos, estamos alentándolos en su regreso a sus respectivos clubes para que puedan estar en buen estado de forma. Es importante la continuidad del grupo''.

Sobre la dolorosa derrota del pasado miércoles en el Olímpico expresó que ''se perdió con futbolistas que ayer estuvieron jugando en la Champions, perdimos con una selección que nos dio bronca, durante 60 minutos tuvimos el partido controlado, parece que hubiésemos perdido contra un equipo amateur. No hay que armar tanto drama por perder contra Estados Unidos''.

''Hay que ser conscientes del potencial que tenemos, del que tienen los rivales, lo que significa tres partidos fecha FIFA en una semana, los viajes que implica... Yo estoy recuperándome mentalmente y del estrés después del partido de Estados Unidos. Estamos haciendo todo lo posible, pero hay que recordar que los rivales también juegan'', agregó el uruguayo en un diálogo con 'Fútbol a Fondo'.