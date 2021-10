Álvaro Mesén, bimundialista tico: Habla del Honduras-Costa Rica, de Suárez y de la polémica renuncia de Manfred Ugalde

Follow @GustavoRocaGOL

Álvaro Mesén, uno de los mejores porteros en la historia del fútbol de Costa Rica. No necesita carta de presentación, sin embargo, sus logros como futbolista son imposibles no recordarlos. Disputó dos Mundiales con La Sele, en Corea y Japón 2002 y Alemania 2006.

Además, fue parte del histórico Alajuelense que conquistó la Concacaf en el 2004, ya en el epílogo de su pasaje vestido de rojinegro. Con los manudos estuvo desde 1992 al 2004, se fue siendo una leyenda y con múltiples trofeos bajo el brazo.

Ahora, Álvaro Mesén ve el fútbol desde otra óptica. No alardea por todo lo que ganó ni por el nombre que ganó siendo uno de los mejores guardametas de su época, es más su mayor logro como futbolista no lo destaca trabajando bajo los tres palos, sino contando un episodio que vivió con uno de sus compañeros previos a una de las dos Copas del Mundo a las que asistió.

Vive y sigue respirando el fútbol, aunque después de su retiro se haya dedicado al mundo de los negocios. Ve con otros ojos el deporte rey y siendo muy profundo en sus análisis. Mesén, en una amplia entrevista con Diario DIEZ recordó los clásicos centroamericanos ante Honduras que logró disputar.

El exguardameta tico no olvida esos choques con jugadores como Amado Guevara, Tyson Núñez, David Suazo y sobre todo, el terror de los tiros libres, el gran Julio César 'Rambo' de León. "Jugadorazo", así lo destaca el costarricense.

Álvaro Mesén fue uno de los porteros más reconocidos del área de Concacaf en los 2000.

También habló del mal ambiente que existe en el entorno de la Selección de Costa Rica que dirige el colombiano Luis Fernando Suárez. Confiesa que él no hubiese puesto al cafetero en el puesto, y no porque no tenga capacidad, sino porque hay otrosd factores de los que aduce no le ayudan a una progresión. De la renuncia de Manfred Ugalde y Giancarlo González también opinó.

"Ese entrenador uruguayo me gusta. Trabaja muy bien, se ve que lo táctico lo trabaja bien, ¿ustedes no están muy convencidos de él, verdad?... a mi me gustó el primer tiempo, lo que pasa es que Estados Unidos tiene un equipazo, creo que a todos les va a pasar factura eso, más bien ustedes sacaron un buen empate en Canadá, eso es oro. Con los tres grandes presupuestaría un empate en casa y pérdida fuera, hay que ser conscientes de la realidad, esas selecciones llevan un proceso adelante que todo el resto, pero yo veo bien a Honduras, tienen un buen proceso con la parte Olímpica, han venido trabajando bien eso con el profe Jorge Luis Pinto, creo que ustedes llevan buen trabajo", comenzó diciendo antes de arrancar con la entrevista...

LA ENTREVISTA:

Qué tal Álvaro, ¿cómo va todo por Costa Rica?

Bien, gracias a Dios, en otras actividades diferentes al fútbol, después del retiro me desligué y me dediqué a otras tareas, me especialicé en Gerencia de Proyectos y estuve un tiempo fuera en otra industria de frutas con Chiquita Brand, volví al fútbol a la Federación como Secretario General pero fue un paso muy rápido, después estuve un largo tiempo con una empresa de capital tico, estuve en la parte de innovación y algunas otras cosas de desarrollos de productos. Ahora manejando algunos temas personales, desarrollándolos, llevo unos dos años y esperando que vaya creciendo más. Tengo un proyecto de televisión en TDMás 2, un programa que se llama Foot Bol, pero foot de comida, es una mezcla de comida y una conversación. Ha gustado bastante.



¿Cómo vive ahora el fútbol como aficionado, obviamente desde otro ángulo?

Sí, totalmente diferente, uno ve ya temas tácticos, más estratégicos, no tanto de resultados, ve un tema más general del comportamiento, desarrollo de los clubes, federaciones, de los mismos jugadores, la diferencia que hay de los jugadores de hace 10 años a los de hoy, el tipo de liderazgo que se requiere, hay muchas cosas que han evolucionado en todo este tiempo. El deporte tiene una constante que es muy agresiva su evolución, o sea, a veces es de meses, a veces de días, los métodos de entrenamientos son diferentes cada año, cada vez se van acortando más, las técnicas de recuperación, de desarrollo para un deportista cada vez cambia más. Es un ambiente muy agresivo y dinámico pero muy bonito porque es la vanguardia que uno podría decir de toda la industria que existe en el mundo, de hecho, muchos libros de administración son considerados y basados en experiencia deportiva.



¿Se considera usted uno de los mejores porteros en la historia de Costa Rica?

No, no, vieras que no... nunca me califico en ese ámbito, prefiero calificarme en un ámbito de más de servicio social. Me hubiera encantado haber hecho otras cosas, como temas o proyectos sociales, uno ahora lo ve y dice 'qué lindo hubiera sido'. Más o menos esa es mi forma de ver las cosas, más que si soy o no soy, o fui o me catalogan o qué opinión tiene la afición de uno. No es trascendental para mí.

Mesén, ahora de 48 años, trabaja muy fuera del fútbol. Estudió y se graduó de Gerencia de Proyectos. FOTO: Cortesía La Nación.

¿De Honduras a qué guardameta admiró o lo mete en una lista de los mejores de Concacaf?

Tuvimos muy buena amistad con el finado 'Chocolate' Flores, con el del Olimpia, Noel Valladares, por ahí anda una camiseta de Noel que cambiamos, tuvo un recorrido muy impresionante, la tengo guardada, lo que pasa que si usted viene a mi casa no encuentra ni una foto, ni una medalla, lo que menos entendería es que yo fui deportista (risas), por lo mismo que te decía en la respuesta anterior, para mí eso no es trascendental, lo que queda es la amistad, no solo en la portería, con Amado Guevara tuvimos un pulso en aquel famoso partido del 0-0 en San Pedro Sula para el Mundial de Alemania-2006. Amado invitó a Fernando Fiore, de la cadena de Univisión, hicimos una apuesta antes del partido, que me metía cuatro (risas) entonces se la acepté y así... desde luego con todos los que pasaron por acá, con Dolmo Flores, Ciro Paulino, con Nahamán González, muy buenos recuerdos, siempre tuvimos buena amistad y relación con la gente de Honduras.

Y dígame Álvaro, ¿quedó con esa espinita de no jugar un tan solo minuto en los dos Mundiales a los que fue?

Fíjate que no. He considerado que el fútbol, o cualquier actividad, pero hablo específicamente del fútbol porque lo viví ahí, y tiene diferentes circunstacias, el tema está en cómo lo ve y cómo lo valora uno esas experiencias. Yo podría haberme dado de golpes y decir que quería jugar, que siempre soñé con jugar un Mundial, y sí, pero quedé sumamente agradecido, sin sonar a conformismo, quedé agradecido porque la experiencia desarrollada desde la posición en la que estuve fue muy buena. De hecho, una de las cosas más gratificantes es una experiencia que vivimos directamente, no puedo decir nombres por la ética, pero fue haber convencido a un compañero de no retirarse a nueve días del Mundial. Ese compañero tuvo un desempeño tan bueno que nos sirvió a todos, fue pieza importante, además, para él, el futuro que tuvo fue muy bueno, entonces valoro más ese tipo de experiencia y quizá, por ahí, la mayor riqueza de un Mundial no está en ser el estelar sino en ser una pieza y ser un agente de cambio en un grupo que busca un objetivo aunque no suene tanto, aunque no sea tan mediático pero que al final el regocijo es que una buena acción va a ser gratificante para el resto de nuestras vidas. Me quedo con eso.



No sé por qué se me vino a la mente el nombre de William Sunsing...

No, no, William es una muy buena persona, fue un gran compañero, sigue siendo un gran amigo, carismático, una persona con un talento increíble y que animaba mucho al grupo, fue pieza importante en cuanto a los ánimos previos a los juegos en la eliminatoria, pero no, no va por ahí el tema...



¿Qué significa para Costa Rica lo que Keylor Navas ha logrado?

Yo creo que mucho, de pronto si el Mundial del 2014 fue una gran exposición a nivel futbolística para el país, creo que lo que ha hecho Keylor en Champions de pronto puede ser igual o mejor, evidentemente eso no se puede esconder, vos sabes que ese tipo de logro suena mucho en la gente, genera mucha admiración en los niños, en las generaciones más jóvenes, eso ha sido muy fuerte acá.



¿Usted habló alguna vez con Navas? ¿Qué le dijo?

Sí, sí, nosotros entrenamos cuando yo ya estaba finalizando mi carrera en la selección, él estaba empezando. Keylor es una persona con muy buenos principios, buen muchacho que ha siempre entendió que la lucha es una de sus mejores herramientas, la constancia, es una persona que es bastante callada, que se concentra siempre en sus logros, en esta última fase de su carrera no he tenido contacto con él, nada más lo que vivimos ahí en esos años que sí me dejó una impresión de esas que mencionaba.

La última vez que estuvo como jugador en el Olímpico fue con el Liberia Mía enfrentando al Real España; Carlos Pavón le anotó un hattrick.

¿Era más fuerte antes la Honduras de los Pavón, Tyson, Guevara, Suazo?

Se le quedó Rambo de León por ahí, un jugadorazo... es que Honduras siempre ha tenido esa bendición de tener esos jugadores completos, en biotipo, en técnica, son jugadores muy completos, hey, cuando uno enfrentaba a Honduras antes, para un tiro libre estaba Amado, Rambo, Suazo, Pavón, Tyson... Tyson era un dolor de cabeza, yo siempre se lo decía. Era un problema porque aunque fuera pequeño, en el juego aéreo era de peligro, yo me acuerdo de una jugada del 0-0 que le mencioné anteriormente, que me dejó una marca en las costillas porque era muy inquieto. Pero por lo menos de mi experiencia, es que sí, eran jugadores muy completos, no tanto a nivel grupal sino que su fortaleza era más individual. Con el tiempo Honduras ha ido ganando un poco de terreno en el campo táctico, han pasado técnicos como el profe Jorge Luis Pinto, ahora este uruguayo Fabián Coito, me parece que han ido marcando ese estilo de juego que con el tiempo se va logrando y que una selección va logrando y no dependen tanto del individualismo, y el fútbol pasa por ahí porque cuando un equipo su fortaleza es lo grupal, ahí hay que tener miedo.



¿Cómo vivía la previa de estos clásicos Honduras vs Costa Rica?

Lo sigo viviendo de manera bastante intensa, uno nunca pierde eso, lógicamente hay recuerdos fuertes en la memoria de las previas, los días antes, la preparación, todos los detalles que se van llevando, ayer estaba en un programa con el "Tuma" Martínez y le decía eso, desgraciadamente nosotros hemos tenido muchas noticias negativas en este entorno de selección, las cosas uno esperaría que hoy en día fueran mejor después del Mundial del 2014, que el fútbol de Costa Rica fuera en un crecimiento y tuviera esa constante de ir para arriba y no para abajo, no se han tomado algunas decisiones de forma correcta que nos han nublado un poco el panorama, a veces una apela al talento individual que te decía que ese talento de pronto te gana algunos partidos o saca resultados, pero en un proceso eliminatorio como este, tan intenso y tan corto, deberíamos apelar más a un sentido de grupo, un equipo donde uno esperaría que fuera más fuerte y hubiera claridad.



Hablando de Honduras, se viene un buen agarrón el jueves...

Sí, sí... ustedes tienen la ventaja de estar en casa, Honduras ha venido mostrando cosas muy positivas, los procesos olímpicos con el mismo Fabián y con su gente que les dio la clasificación a Tokyo 2021 y cuando uno ve elementos o jugadores de buen potencial que tienen en esa formación uno creería que Honduras va en un buen crecimiento, sí le faltaría consolidar los resultados, por lo tanto se vuelve un partido complicado. Es un juego que se tiene que manejar con mucho cuidado, no solo el entorno de la selección, sino lo interno, el entrenador tiene que revisar al detalle cosas que no puede dejar, son partidos que no podes andar con despistes, cualquiera de los dos, sea Honduras o Costa Rica, le puede costar caro.

Considera que la renuncia de Manfred Ugalde le perjudica nada más al jugador.

¿Qué espera de Costa Rica en este partido?

Yo como tico esperaría un resultado positivo, ese es el deseo de uno como costarricense. Como analista te digo, sí es un poco complicado por el entorno que se ha dado en la selección, de pronto han habido decisiones que pueden perjudicar el ambiente como la renuncia de los jugadores, de pronto hay mucho manoseo en el entorno de la selección en medios, de disputas con organizaciones, esto del Ministerio de Salud, el apoyo del público, que está indispuesta, pero a la hora del partido todo el mundo se vuelca a favor, todo mundo hace un corte, baja el switch y trata de conectarse con las mejores intenciones y vibras hacia el equipo.



Y de la renuncia de Manfred Ugalde, un jovencito de 19 años, ¿qué opina usted como exseleccionado?

Es un tema complciado que uno no debería de estarlo tratando en estos niveles. Influyen varias cosas, le hecho que sea muy joven, me parece, lo que percibo, lo hablo claramente, lo percibo, o lo interpreto, es que hay un tema ahí de asesoría mal fundamentada, es un muchacho muy joven, su parte emocional todavía está en un proceso de madurez, está empezando a madurar, va a tener experiencias buenas y malas para ir consolidando esa madurez, pero en sí, con respecto a la renuncia, en esos casos el que se ve más perjudicado es el jugador, se podría cerrar puertas a futuro con algunos entrenadores que vean de pronto una actitud negativa hacia un equipo, inclusive, que pueda tener una percepción negativa de cara a las dificultades que el jugador va a tener a lo largo de su carrera, nadie es un discípulo tan bueno para que todos los entrenadores lleguen y simpaticen a la primera. El futbol tiene eso, sus diferencias, hay gente que simpatiza, hay gente que no simpatiza con jugadores, hay que tener tolerancia, esa tolerancia va formando un carácter que soporta la competición y el deportista tiene que entenderlo, a mí me parece que uno de los mayores perjudicados va a ser él.



Giancarlo González también renunció y es de experiencia...

Sí, por eso mencionaba anteriormente que el entorno de la selección se complica con este tipo de decisiones, cuando usted lee que hay dos renuncias lo primero que se comienza a cuestionar es si alguna situación interna está generando cierta disconformidad, si los códigos no son claros y entonces todo el mundo está tomando situaciones por aparte, eso lo veremos en los próximos días en estos enfrentamientos, generalmente los resultados siempre refuerzan lo que está pasando en lo interno, si hay un ambiente muy bueno y fuerte, y aunque se tiren cosas falsas afuera, el ambiente interno siempre soporta todo y se va a remarcar en los resultados. En los próximos días nos van a confirmar lo que está pasando adentro.



¿Usted cómo ve a la selección de Luis Fernando Suárez?

Es complicado opinar en este caso porque a mí parecer fue un error grande, no porque fuera Luis Fernando, sino que ya cambiar al técnico a última hora, o sea, o lo cambias antes o vas a muerte con lo que tenes y morís con tu filosofía, él no es culpable, es un entrenador preparado, ustedes lo tuvieron, los llevó a un Mundial, es un entrenador con una filosofía bonita, me agrada, yo lo conocí en el proceso de Alemania en una reunión que tuvimos en Miami, es una gran persona, le gusta darle un buen trato al jugador, sin embargo, hay situaciones que a él no le favorecen, el desconocimiento de los jugadores de acá, el fútbol de acá, de la organización, del apoyo, del entorno que él pueda tener a favor o más bien se le esté haciendo en contra, a mí me parece que todo eso va a influir en el desempeño de un entrenador como Luis Fernando.

Confía en Luis Fernando Suárez, pero asegura que no era el momento indicado para llevarlo.

¿Usted confía en el trabajo de Luis Fernando Suárez?

Sí, o sea, a todo profesional hay que respetarlo, lo que pasa es que cuando uno está en el ojo del análisis toma ciertas situaciones de referencia. Si usted me pregunta yo no hubiera puesto a Luis Fernando en este momento, no porque no sea bueno o no tenga capacidad, sino porque hay ciertos liderazgos que se ajustan a ciertos momentos, un liderazgo muy situacional, y a mi me parece que se requería de un tipo de liderazgo no solo con ciertos rasgos si no también con cierto conocimiento del recurso que él tiene a disposición, pero si usted me pregunta en términos generales, es un excelente profesional, los clasificó a ustedes a un Mundial, llevó a Ecuador a un Mundial donde hicieron una muy buena presentación, clasificó a ese Mundial con buen récord, generalmente tiene una buena propuesta futbolística, pero para eso se requiere ciertas condiciones y un análisis muy profundo.



¿Ve a esta Costa Rica clasificando al Mundial?

Vamos a ver... cuando una eliminatoria está en marcha como este momento, son ciertas cosas que hay que ver. Uno ve a Canadá con un proceso muy consolidado, más bien perfeccionándolo cada vez más, nos han robado terreno, por decirlo de alguna forma, cuando uno ve a Estados Unidos muy sólido, que va a Honduras y con un marcador adverso de pronto genera un juego que lo vuelve a favor y saca un marcador muy favorable. Vemos a Panamá, que nosotros le robamos un punto allá, lo veo sólido, le ganó a Jamaica en Kingston, que no va a ser fácil, nos sacó un punto acá, vemos a México que por muy confuso que se vea está en primer lugar y haciendo esa lectura, más las posibilidades que tenemos reales pero revisas un poquito de lo que está pasando, de esas renuncias, quedan algunas dudas, a mí me parece y lo que me atrevería a decir es que esas dudas se van a despejar en estos tres partidos, eso es lo que puedo dar garantía, sean para bien o sean para mal, creo que esos partidos son claves.



Pierda quien pierda del Honduras-Costa Rica, el Mundial se les podría ir en las primeras de cambio ¿cómo lo analiza? ¿Tiene algún pronóstico para este juego?

No, por eso te decía que son partidos de muchos detalles, el factor crítico en este tipo de juegos son los despistes, el equipo que ese día tenga menos cantidades de despistes, se cuide más en ese tema, es el que va a sacar ventaja y creo que la clasificación está en esos detalles.



¿Qué selecciones estarán en Qatar 2022?

A mí no me cabe dudas que México, que con todo y sus dudas, clasifica. Estados Unidos va a estar en esos primeros lugares y Canadá me ha creado una impresión muy grande, creo que sí o sí van a estar clasificados. Ese cuarto lugar, que es medio pase, estará bien complicado, muy complicado, creo que estará decidido en estos tres partidos, o al menos se va a ir despejando el camino en estos juegos para ese medio lugar.