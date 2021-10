¿Cómo crees que le vaya a Honduras esta noche en el Olímpico frente a Costa Rica?  

Honduras se enfrenta esta noche a la selección de Costa Rica por la cuarta jornada de la Eliminatoria de Concacaf.

PSG y su mensaje a Keylor Navas antes de enfrentar a Honduras en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022



La selección de Honduras encara esta noche su cuarto partido de Eliminatoria rumbo a Qatar 2022 frente a Costa Rica en el estadio Olímpico.



Ambas selecciones solo tienen dos puntos en la tabla de posiciones y están urgidas por conseguir su primer triunfo para soñar con la justa mundialista.





LOS RESULTADOS DE CATRACHOS Y TICOS

Canadá vs Honduras (1-1)

El Salvador vs Honduras (0-0)

Honduras vs EEUU (1-4)



Panamá vs Costa Rica (0-0)

Costa Rica vs México (0-1)

Costa Rica vs Jamaica (1-1)

El estadio Olímpico es protegido por los pronósticos de lluvia para el Honduras vs Costa Rica



Una victoria de uno de otro significaría sacarle ventaja al derrotado, no solo eso, también encarar la jornada cinco motivados tras el resultado.



