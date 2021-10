¡Llegó desde New York! Don Jesús Orellana, el primero en llegar al Olímpico para ver a la H ante Costa Rica

“Estando en Honduras me dije: no es posible que no esté nuevamente en el estadio”. Así iniciamos la charla con don Jesús Orellana, un hondureño que voló desde Nueva York a San Pedro Sula para presenciar el encuentro de la Bicolor que esta noche se mide a Costa Rica por las eliminatorias al Mundial.

Don Jesús tiene 25 años radicando en Estados Unidos, y sus historias están llenas de fútbol. Cuenta que desde 1967 tiene noción de ser aficionado de la Bicolor, un sentimiento que lo ha venido pasando de generación en generación.



“Tengo lindos recuerdos de la Selección y algunos no muy buenos (risas). Estuve en la platea del estadio en Washington en 2001 cuando vencimos a Estados Unidos con aquella gran selección. Es un momento inolvidable. También estuve en el estadio de los Gigantes en la Copa Oro del 2007 que se venció a México”, contó.



Portando un cartel, espera que la televisión lo capte desde silla donde le manda un saludo a sus dos hijos que dejó en Estados Unidos, a quienes los llama por el apodo; uno de ellos es “El Ganzo” y el otro “Patito”.

Los dos integrantes de la familia Orellana mandaron un mensaje a sus demás familiares.

A primera hora de la tarde, al nomás abrir los portones, don Jesús junto a su hijo que tiene el mismo nombre, se colocaron con sus camisas. Su lunar blanco en su cabeza lo identifica. Algunos fanáticos pensaron que era uno de los integrantes del grupo mexicano “Tigres del Norte”, pero no, en su pecho tenía la camisa con la H.



Al igual que don Jesús, muchos fanáticos recorren muchos kilómetros por venir a alentar a la Selección de Honduras que esta tarde tiene que ganar sí o sí a Costa Rica. “Tenemos que ganar, porque si empatamos es malo, eso nos dejaría lejos del Mundia. Si ganamos, el sábado salgo para México para ir a alentarlos allá”, cuenta.



Don Jesús es el padre del entrenador hondureño, Marlon Orellana, quien ahora radica en Estados Unidos donde trabaja en una academia de fútbol.