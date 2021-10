¡Locura por Keylor Navas! Aficionados en el Olímpico se aglomeran para ver de cerca al portero del PSG

En el momento que llegó Costa Rica al estadio, la afición comenzó a silbar a los ticos al nomás aparecer en la boca del túnel del Metropolitano. La Policía ha formado cordones de seguridad para darle protección a los visitantes.



Más de 500 elementos, tanto policías como militares, se encuentran en estos momentos en el operativo que está custodiando el plato deportivo. Los aficionados se han aglomerado en la parte de donde saldrá Costa Rica para poder ver de cerca a su estrella, el portero del PSG de Francia, Keylor Navas.



En esa zona del estadio, elementos de la Cruz Roja y de la policía, han conformado un cordón para evitar que sucedan hechos que lamentar en el escenario que está preparado para una fiesta. Honduras llega obligada a ganar este compromiso.

- La Federación le ruega a los aficionados un buen comportamiento porque temen que cierren el Olímpico -



En los altavoces le hacen el llamado a los aficionados a no lanzar objetos a la cancha, pues Honduras ya tiene un expediente abierto en FIFA y hoy se sabe el castigo



A cada momento, por los altavoces ubicados a un costado de la cancha del estadio Olímpico, la Fenafuth le recalca a los aficionados a tener un buen comportamiento. No deben lanzar objetos a la cancha y no realizar gritos homofóbicos.



El comisario de FIFA que camina junto a la pista de tartán del escenario con algunas autoridades hondureñas toma nota del comportamiento de los aficionados, pues Honduras actualmente tiene abierto un procedimiento tras los hechos vandálicos que se dieron en el juego anterior contra Estados Unidos.



“Por favor, le rogamos a los aficionados no lanzar objetos a la cancha; no hacer gritos homofóbicos. Recuerden que esto afectaría seriamente a la Selección Nacional”, se escucha a cada momento por los altavoces que retumban en el Olímpico.