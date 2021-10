Luis Fernando Suárez: "A Honduras le tuvo que haber sabido mucho peor que a nosotros el empate"

Muy escueto pero explícito, así contestó en la conferencia de prensa el director técnico de Costa Rica luego del empate a cero que cosechó en su visita al Olímpico de San Pedro Sula para encarar a Honduras.

El estratega colombiano es muy sincero al aducir que el empate es justo, aunque sí es claro y dice que ellos querían el triunfo. Asimismo, confiesa que para ser de visita, no sabe mal, aunque a Honduras esta paridad le ha de saber peor.

Explicó, en conferencia de prensa, el porqué salió con cinco defensores y la sustitución de Celso Borges en el segundo tiempo por Orlando Galo.

LA CONFERENCIA DE LUIS FERNANDO SUÁREZ:

Por qué los cambios de Marín y Díaz: "Nosotros queríamos tener mucha velocidad, en ese sentido cuando hicimos los cambios por los extremos y Luis Díaz, era aprovechar los espacios que nos estaba dando Honduras tirando los marcadores al ataque. Lo que queríamos buscar era aprovechar esos espacios en su salida pero no se dieron".



¿Qué simboliza este empate?: "La actitud, que fue muy buena, fuimos ordenamos siempre en defensa, jugar acá es complicado, no solamente jugar con un equipo muy bien armado sino por el clima, el equipo en ese sentido estuvo muy atento desde el arquero, quedo muy tranquilo. Me queda la sensanción que en el primer tiempo pudimos haber hecho un poco más, tuvimos más la pelota, en los primeros 20 minutos sobre todo, fuimos perdiendo el control del juego y ellos fueron tomando la pelota".





¿A quién le sabe mejor el empate?: "Sin ser gran cosa para nosotros lógicamente sumar de visita es importante, pero en ese sentido los dos equipos están perjudicándose con el empate, a Honduras estando en casa le tuvo que haber sabido mucho peor que nosotros".



Lo que rescata del partido: "Me da tranquilidad el primer tiempo, porque no solamente en la defensa se hicieron cosas interesantes, se propuso ataque y bastante bien, la salida de los laterales fue importante, me queda eso, el orden del equipo y tengo que valorarlo yo".



El cambio de Celso Borges: "Siempre tuvimos problemas en la recuperación, ya había un desgaste muy grande en Celso y en determinado mometno había que apostar por esa situación de tener más seguridad, por eso metí a Orlando Galo, que es un jugador importante e interesante y ayudó mucho".



El resultado puede ser el levantón para lo que viene: "Jugar acá de la manera que uno sabe cómo es jugar ante Honduras, de ninguna manera es fácil, para ningún equipo será fácil, es una exigencia grande y el equipo mostró muy buena actitud y mucho orden, queríamos sumar mucho más pero eso no se da, tuvimos mucho oficio".



¿Por qué salir con cinco defensas?: "El partido, con la propuesta presentada de Honduras ameritaba de esa posibilidad de jugar con cinco defensas cuando nos estuvieran atacando, por eso se toma esa decisión".



¿mereció ganar Costa Rica?: "No, el partido es justo en su resultado, nosotros hicimos un buen primer tiempo y ellos hicieron un buen segundo tiempo, una situación de esas frases que son muy de manual pero son importantes, 'para uno clasificar tiene que tener un gran arquero', y hay una jugada que el único que hace esa tapada es Keylor Navas, es una situación que hay que valorarla pero me parace que el empate es justo".