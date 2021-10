Eddie Hernández se la cree ante México: "No es pecado pensar en los tres puntos en el Azteca"

Eddie Hernández fue autocrítico este viernes en la salida de la Selección de Honduras rumbo a México para afrontar el quinto desafío en la octagonal de Concacaf 2021.

Actualmente a la Bicolor le urge de sumar puntos después de acumular tres unidades de 12 posibles que lo tienen en la séptima posición de la Eliminatoria.

Ante ello Hernández fue claro en que "hay que ser realistas, los números no nos avalan, porque de 12 tenemos 3, la afición se va a desesperar siempre, más cuando tienes esa posibilidad de local; hay rivales que juegan bien, hay que darle sus méritos, el profe sigue claro con su idea".

Para el encuentro del próximo domingo ante México detalló que "estamos obligados sumar, con Pinto fuimos y se le empató, el grupo que está lo puede lograr también, si se dan los tres puntos sería mejor cosa, de lo contrario conseguir un punto, espero que se nos puedan dar la cosas".

Y agregó: "No nos podemos reprochar nada de ayer, se hizo un buen encuentro. El grupo anímicamente se encuentra bien con responsabilidad grande ante México.

-¿Es pecado pensar en los tres puntos?- se le consultó.

"No es pecado pensar en los tres puntos en el Azteca, en el fútbol eso es lo bonito, no hay ningún resultado dicho, antes que se jueguen los partidos cualquier puede ganar. Somos once contra once, sabemos de su potencial, pero también tenemos la capacidad para sacar más de un empate", respondió.

El "Bombardero" del Aguán vio acción anoche como suplente y estuvo a punto de anotar de cabeza, de no ser por una buena intervención de Keylor Navas.

Sobre el rendimiento del laureado guardameta del PSG dijo que "nadie duda de su capacidad, yo entré con las ganas de anotar, sabemos lo que es Keylor Navas y lastimosamente juega para Costa Rica".

En lo demás cerró que en lo personal está "contento porque se empató, pero obviamente no era el resultado que queríamos porque en casa debemos sumar de a tres, pero fue un buen encuentro, nada qué reprocharnos. El partido ante Costa Rica queda atrás, un empate nos sirve, ahora hay que pensar en México".