Sin pelos en la lengua: Rambo de León reveló lo que se dijeron con Keylor Navas y atiza contra Alex López

Rambo de León sigue siendo mediático. El exmediocampista de la Selección de Honduras volvió a hablar sobre su encuentro con Keylor Navas en los vestidores del estadio Olímpico una vez que concluyó el Honduras-Costa Rica por las eliminatorias mundialistas.

El exjugador del Genova, Fiorentina, Parma, Torino, Messina, entre otros del balompié italiano, fue contactado por el medio costarricense AM Prensa donde reveló lo que realmente le dijo al meta del PSG.

En medio de la plática, Julio César también tuvo tiempo para opinar sobre el rendimiento del volante Alex López, de quien dice que no tiene madera para jugar en Europa. No tuvo pelos en la lengua para atizar contra él.

"Keylor Navas tiene gran experiencia y no de por gusto estuvo en el Real Madrid, no de por gusto está en el PSG, era un momento decisivo y si entraba esa pelota perdía Costa Rica en automático, Navas leyó bien la mente de Kervin Arriaga y pues el chico es muy joven todavía, no tuvo picardía y la barrera estaba mal colocada, sale mucho y el arquero lo miró y es rápido, tiene experiencia y por eso es de los mejores del mundo", comenzó diciendo al medio tico.





Luego ahonda y suelta: "Aunque no estaba claramente al centro, pero la hizo excelente. Te digo sinceramente, la tapada que hace Navas en Honduras solo la hace alguien top. A los porteros uno tiene que leerle los pies, como me enseñaron a mí y Keylor ya se había puesto en medio, yo Rambo de León se la coloco al palo de él y es gol seguro. Pero ese soy yo".



Tras eso, Rambo de León, que platicó por varios minutos con el guardameta del PSG, reveló que mantiene una amistad muy buena con el portero de la Selección de Costa Rica, al que enfrentó varias veces.

"Keylor Navas me regaló su camiseta gracias a que tenemos una buena amistad, es humilde y cristiano igual que yo, máxime que nos enfrentamos varias veces. Yo le dije a Navas que yo le metía ese tiro libre y le dije que hizo que Arriaga la tirara donde él quería, le comió el mandado, y es que meterle un gol a él no es de todos los días, es uno de los mejores porteros del mundo y no de Centroamérica", expresó.

Habla sobre Alex López

Al Rambo de León, que fue uno de los mejores '10' en toda la historia del balompié hondureño, y de la misma selección nacional, criticó el futbol que hace el actual diez de la "H", Alex López.





"Un Alex López con ritmo es diferente y ante Costa Rica se vio en muy pocas ocasiones, estos partidos eliminatorios se deben jugar con toda la gente al 100% y no gente a medias. Con todo respeto lo digo, no veo a Alex López jugando en Europa, estar en el fútbol europeo no es para cualquiera y a ese ritmo que juega Alex López, con todo respeto, ni en segunda división jugaría", soltó.



Finalmente razona, y dice. "Podría jugar en Portugal capaz que sí, pero llegar a Italia, España o Inglaterra está difícil, son ritmos totalmente diferentes. Allá se piensa poco y se actúa más. Acá en Centroamérica se corre más y se piensa poco, esa es la gran diferencia. Allá tienes que estar claro desde que te llega el balón, allá es muy diferente".