"Tata" Martino: "A final del primer tiempo sentimos que habíamos dejado vivo a Honduras"

El técnico de México, Gerardo "Tata" Martino, habló tras el triunfo 3-0 ante Honduras en el estadio Azteca por la quinta fecha del octagonal de Concacaf rumbo a Qatar 2022.

Martino se mostró satisfecho por la victoria, pero expresó la preocupación que le dejó haber terminado la primera parte ganando 1-0.

"Más allá de la segunda parte donde el rival tuvo un jugador menos en gran lapso de tiempo, hicimos un muy buen primer tiempo. La preocupación fue no haber acrecentado la diferencia, cosa que nos hubiera dado más tranquilidad. Contra Jamaica también tuvimos el control del juego y en una jugada desafortunada nos empataron, teníamos esa idea en la cabeza porque no podíamos ampliar el marcador", dijo en conferencia de prensa.

A Martino le preguntaron lo que hizo para evitar que su equipo se viniera abajo tras iniciar ganando un encuentro.

"Para nosotros a lo largo de estos tres años, más allá de los futbolistas elegidos para iniciar un juego, la excepción fue con Canadá. Nos ha tocado ganar, perder o empatar y nunca fuimos pasivos, nunca retrocedimos ni dejamos de pelearle al rival ni dejarlo que juegue cómodo. La excepción fue ese partido y lo que planeamos fue volver a lo nuestro, tener buena circulación, ejercer presión alta y hoy salió mejor", agregó.

Consultado sobre lo que deberán hacer para sumar de a tres en los cuatro partidos que se le vienen al Tri de visita en esta octagonal.

"Intentar hacer lo que hicimos hoy. Obviar el hecho de ser visitantes, obviar situaciones como el intenso frío que podría haber en Cincinnati o en Edmonton. Tratar de salir a buscar los partidos como lo hemos hecho, pero hoy lo único que tenemos presupuestado es el siguiente partido, no estamos pensando más allá de El Salvador porque es lo que tenemos en tres días. Intentaremos preparar bien ese partido y ganarlo".

Confirma bajas ante El Salvador

Confirmó también dos bajas de cara al juego ante los cuscatletos, una de ellas por amarilla y la otra por lesión.

"Jorge Sánchez prácticamente está descartado del partido con El Salvador, de confirmarse esto no hará el viaje. El otro caso es César Montes, quien hoy tuvo su segunda amarilla. El que no pueda jugar no hará el viaje".

A Martino también le preguntaron sobre las tantas opciones de gol que creó su equipo ante Honduras.

"Ahora que el partido está terminado y el resultado fue favorable, vemos con buenos ojos el volumen de juego y tantas situaciones de gol creadas. A final del primer tiempo sentimos que habíamos dejado vivos al rival cuando podíamos haber terminado el partido por el control que tuvimos y las situaciones que creamos", cerró.