"Memo" Ochoa tras el triunfo ante Honduras: "Es una lástima que no metiéramos más goles"

La selección de México goleó 3-0 Honduras en el estadio Azteca por las eliminatorias Concacaf rumbo a Qatar 2022 el arquero Guillermo "Memo" Ochoa, lo que lamentó fue que no metieran más goles.

"Hay cosas por corregir y más porque no trabajamos mucho tiempo juntos. En una selección no es como en un equipo. Algunas cosas no se mencionan, hay jugadores que vienen a la capital y les pesan las piernas o les falta el aire. La cancha no siempre está en las mejores condiciones", inició contando a TUDN.

El cancerbero lamentó que el marcador final ante la Bicolor no fuese tan amplio porque generaron una gran cantidad de acciones de peligro.

"Generamos muchas ocasiones. Es una lástima que no metiéramos más goles, pudimos haber cerrado el juego desde antes. El equipo no cayó en desesperación, creo que esa fue la clave. Hay que tener paciencia. Se ganaron bien los tres puntos, son muy importantes", agregó.

Ochoa se mostró agradecido con la afición que llegó a apoyarlos frente al combinado catracho, pese a que venían de empatar con Canadá. "Los necesitamos en las buenas y en las malas", afirmó.

"Memo" reconoce que México no siempre juega bien en el Azteca, pero sabe el recinto siempre intimida a los rivales de Concacaf.

"Claro que impone y pesa. Lo tenemos que hacer valer, no siempre se puede pero hay que intentarlo", cerró.