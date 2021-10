Opinan los técnicos: ¿Quién es el candidato ideal para resucitar a la Selección de Honduras?

La Selección de Honduras no vive su mejor momento en las eliminatorias mundialistas y la clasificación a Qatar 2022 depende mucho de lo que puedan realizar en este duelo del próximo miércoles ante Jamaica.

Tras este duro momento que vive la escuadra catracha y los malos números, ya se habla de una salida el técnico Fabián Coito del combinado nacional tras este último compromiso ante la selección caribeña.

Además, ya han salido nombres de los posibles candidatos que podrían ocupar el puesto del estratega uruguayo. Los elegidos son: Pedro Troglio, Diego Vázquez y Héctor Vargas.

Diez ha podido conversar con varios entrenadores hondureños, quienes se muestran divididos si es la mejor decisión dar marcha atrás al proyecto de Coito, pero no dudan de la capacidad de los candidatos posibles a suplirle.

HÉCTOR CASTELLÓN

El ex técnico de la Real Sociedad, Héctor Castellón, fue muy claro al asegurar en estos momentos son varios lo que están deseando tomar el cargo y unos hasta tiene promotores.

"Algunos los promocionan sus familiares directos porque no tienen ninguna posibilidad de dirigir una Selección y sus resultados, comportamientos no lo avalan, otros no lo avalan mucho sus números. No es lo mismo manejar su equipo cómodamente a sentarse en una silla que está súper caliente y hay que tener suficiente conocimiento, carácter para manejar el proyecto".

Pero al momento de valorar los tres candidatos, él considera que uno tiene más méritos que los otros. "Yo no soy promotor de dar nombres y para eso sirve el análisis de la Comisión de Selecciones, pero por resultados creo que es Diego Vázquez, pero el asunto es que solo ha manejado un solo proyecto en su vida profesional y ha sido exitoso, pero no es lo mismo manejar ese proyecto a tomar uno donde las situaciones no están dadas. Los otros (Troglio y Vargas) no tienen ninguna posibilidad, no creo que sean las características que ocupe el seleccionado nacional en este momento".

RAÚL CÁCERES

El técnico de la UPNFM tiene un criterio diferente y considera que no es lo más indicado. "No es lo mejor, para mí se deben de sentar y hablar, ayudarlo, no es momento de cambio u aunque se escuche feo, pero lo más saludable es hacerle conciencia. Muchas personas le pueden ayudar a sugerirle y que él abra el oído y los ojos para el bien del fútbol nacional".

Raúl Cáceres, reconoce la capacidad de los posibles candidatos a suplir a Coito. "Todos han sido técnicos exitosos en los equipos que han manejado, sin embargo, manejar un equipo a una selección, es muy diferente. No dudo de la capacidad de ninguno y si se da un cambio, sería con la mejor intención de revertir la situación que está viviendo la Selección en este momento".

EDUARDO BENNETT

Ante este panorama y posible salida de Fabián Coito, el ex delantero y entrenador nacional, Eduardo Bennett, se hace la consulta del indicado al cargo.

"Si se va Coito, ¿a quién traigo de los que están en Honduras?. Yo sé que se pueden mencionar nombres y no me preocupa los que la gente menciona, sino que se haga una evaluación que ese logre los resultados. Ese es el trasfondo principal de ese recambio".

Bennett mira con buenos ojos la posible llegada de Diego Vázquez. "Diego Vázquez ha conseguido resultados importantes en el país y le pueden dar un respaldo para tratar de armar este rompecabezas y servir como un técnico que solvente la situación. Hay que ver si él quiere salirse de Motagua o que argumentos le de la Fenafuth".

Y agrega: "Me gusta el estilo de juego del Motagua, lo de Vargas con los jóvenes y es lo que tenemos ahorita en la Selección y no es malo de Troglio que ha llegado al país y ha encajado con los jugadores de Olimpia e integrar que sea con nacionales".

NERLIN MEMBREÑO

Por su parte, Nerlin Membreño considera que: "Yo prefiero que se respeten los procesos, Honduras dio un paso importante hace tres o cuatro eliminatorias, donde a los técnicos se les daba toda la eliminatoria. Es difícil para el entrenador que venga porque no tendrá tiempo".

En cuanto a las opciones posibles. "Me parece que son buenos técnicos, tienen capacidad, conocen más, están aquí, pero ¿solo le van a dar estos partidos?. Son gente que conoce el medio y prefiero que a esos técnicos se les de todo el proceso desde el inicio como fue con los anteriores".

Y destaca. "Diego Vázquez le das 10 años en Motagua y va tener éxito, y es número uno candidato para dirigir la Selección seguramente, pero dale un proceso desde el inicio. Vargas igual, fue campeón con el Olimpia, Marathón. También Troglio es candidato".

SOBRE LAS POSIBILIDADES PARA UN TÉCNICO HONDUREÑO

Castellón: "Siempre que la situación está así y dársela al técnico nacional es como que injusto. Por qué no se la dan desde un inicio si hay técnicos capaces que pueden manejar a la Selección, conocen el medio, los jugadores y no se estaría en esta situación en este momento"

Bennett: "Nacional me quedé buscando y no hay nadie pasando un buen momento, ni Castellón, Nazar, Nazar, Primi y el único es Raúl Cáceres con un buen puntaje, pero la mayoría son extranjeros como: Troglio, Diego Vázquez y Vargas que está sin trabajo y no sería malo darle la posibilidad de dirigir la Selección".

Membreño: "Es muy difícil y no porque no tengan capacidad, ya que el directivo no le tiene confianza, le ve todo lo malo y es inútil trabajar contra la corriente".