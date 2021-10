¿Es Pedro Troglio el hombre ideal para Honduras? El análisis de Amado Guevara sobre la posible llegada del argentino  

Amado Guevara, ex capitán y una voz autorizada analizó en DIEZ la situación de la Selección de Honduras. "El Lobo" en un Facebook Live patrocinado por Claro habló sobre la posible llegada de Pedro Troglio, máximo candidato a tomar el puesto que dejó Fabián Coito.



Guevara dio a conocer los requisitos que debe cumplir el nuevo DT de la H y también aseguró que la Fenafuth debe nombrar lo más pronto que se pueda al nuevo estratega porque uno de los factores que tendrá en contra para trabajar será el tiempo.



"Las secuelas de ayer todavía hoy se sienten, esa sensación de tristeza, de luto y sinceramente para los que amamos la selección no ha sido un día normal, por muchas cosas, por el resultado y porque el sueño está mucho más lejos", comenzó diciendo Amado.





Y agregó: "Los muchachos mencionaban dos cosas antes de partir a sus equipos y que a mí me llamaron la atención, una que todavía tienen la esperanza de ir al Mundial intacta y eso a uno lo tranquiliza y la otra es que son un conjunto, ellos reconocen que les hace falta y eso es bueno porque van a tener tiempo para recuperarse para la próxima ventana. En la siguiente ventana nos la jugamos, de noviembre para allá no hay mañana, sí no se sacan los seis puntos no podemos ni soñar con un repechaje".



Maynor Figueroa, capitán de la Selección de Honduras, comentó en su salida del país que nunca pudieron sacarse la presión ¿Esto hizo que el grupo se resintiera? ¿Ya entraban derrotados?



"Definitivamente que eso preocupa, si bien es cierto que es un grupo muy joven, pero muchos de ellos lo resintieron y es normal. Llama la atención lo que dijo Maynor, el partido contra EEUU fue el punto de quiebre y el capitán lo confirma, pero eso fue hace un mes, si sabían que el equipo estaba tocado por qué no buscar ese refuerzo y asumir el liderazgo que corresponde y atacar ese punto porque cuando cae en un bache es bien difícil levantarse".

¡Honduras busca técnico! Los nombres que suenan en órbita para sustituir a Fabián Coito



"El entrenador que venga tendrá que tener en cuenta lo que los jugadores dicen, a parte de la tarea difícil y responsabilidad es un punto que tendrán que analizar porque los jugadores lo están mencionando y hay que atacarlo para levantar al equipo", comentó "El Lobo" en un Facebook Live patrocinado por Claro.



De los nombres que se mencionan para sustituir a Fabián Coito, Pedro Troglio es el que más ha sonado ¿Es la mejor opción?



"Es interesante, de todos los nombres que se mencionan cada uno tiene su estilo y forma de jugar, yo en lo personal al que más conozco es al profe Jorge Luis Pinto, porque me tocó trabajar con él, sé de su metodología, su exigencia y de su disciplina, básicamente conozco todo de cómo es él. De los demás solo conozco lo que han hecho en sus equipos, pero cada uno tiene su propio estilo. Aquí lo importante será que al que llegue hay que brindarle el apoyo que sea, todo lo que necesite, aquí no es de ver colores, no es de ver equipos, porque al final es la selección y es de todos. Otra cosa, aquí el que llegue a tener que traer un plan definido porque no puede llegar a improvisar, ya vimos que con tres años de trabajo al profe (Fabián Coito) le costó, ojo, tendrá un factor en contra será el tiempo porque es lo menos que va a tener, pero tiene que llegar con una idea clara y definido a lo que va a llevar, la situación y el reto que va a tomar y la posición que está".



Sobre Pedro Troglio, el máximo candidato a tomar el puesto que dejó Fabián Coito tras su fracaso en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.



"Se me preguntaba si el profe Troglio es el indicado, yo creo que la Fenafuth ha hecho un análisis y si a él lo tienen como para persona indicada pues ellos sabrán, sobre todo el presidente de la Comisión de Selecciones, el señor Rafael Villeda, que es el mandatario del equipo donde está Pedro, entonces él lo conoce y ha estado más cerca y creo que él lo está proponiendo. Al final eso es ventaja que un miembro de la Comisión lo proponga y que esté cerca, si es el indicado o no, los resultados lo van a decir y el tiempo lo dirá. Los entrenadores vivimos de los resultados".



¿Qué requisitos debe tener el nuevo entrenador de la Bicolor?



"Que lleve un plan de trabajo definido, porque al futbolista hondureño creo que todos los conocen, ya conocen las características de los jugadores, entonces lo que tiene que llevar es un plan de trabajo a corto tiempo, ya no dar más improvisaciones, también será importante el respaldo que los jugadores le puedan dar al DT que llegue".

¿Por qué Pedro Troglio es el candidato con el perfil ideal para ser el entrenador de la Selección de Honduras?



Y siguió: "El aficionado tiene que ser consciente, nosotros no tenemos que apoyar a un entrenador, tenemos que apoyar la selección, cuando nos ponemos todos la misma camisa y comenzamos a jalar para un mismo lado se tienen resultados. No tenemos que ver colores y tener una unidad fuerte".



¿Será el tiempo un factor en contra, es urgente nombrar al nuevo entrenador?



"Sí, hay dos puntos que tener en cuenta, uno el tiempo, porque hoy más que nunca para la 'H' es valioso y entre más rápido nombren al nuevo entrenador son horas de trabajo que se ganan y otro inconveniente son los puntos, porque estamos solo con tres unidades de 18, entonces son dos factores que van de la mano, tiempo y puntos. Creo que eso será una de las claves".



¿Cuál es la urgencia de entrenador que se tiene, un gran motivador o un gran estratega?



"Tiene que tener los dos, ahora los técnicos casi todos trabajan esos aspectos, no crea, solo con motivación no alcanza, porque el trabajo es parte del plan, tiene que tener las dos. Debe tener también un conocimiento del área porque la Eliminatoria no es lo mismo que dirigir un equipo, la exigencia no es la misma, pero repito el tiempo va a ser apremiante y ojalá que las autoridades sepan decidir".



¿Sería ideal que un ex jugador o entrenador hondureño se involucre en el nuevo cuerpo técnico que venga?



"Sería bueno, yo con la experiencia que tuve con el profe Pinto los jugadores tenían la confianza, ese respaldo por la posición en que estuve, incluso unos fueron compañeros y en lo personal en mí caso fue algo positivo y a mí me sirvió mucho. Sería bueno que un ex jugador o entrenador hondureño se pueda incluir en el nuevo cuerpo técnico".



"Yo repito y que no se mal interprete para todo entrenador hondureño es un sueño dirigir a la selección, pero hay momentos y ahora tengo proyectos personales y familiares, inclusive he tenido ofertas y he dicho que no por ahora. Y de dónde esté voy a apoyar a mi 'H'".



¿A quién prefiere Amado Guevara, Jorge Luis Pinto o Pedro Troglio?



"Los dos tienen su estilo, el que más conozco es el de Pinto, el de Troglio no, pero puedo opinar del funcionamiento del equipo que él dirige, pero si me toca escoger me inclino más por el profe Pinto por la experiencia y conocimiento que tiene en selecciones, sin desmeritar el trabajo de Pedro, pero el profe Pinto está por encima de Troglio".