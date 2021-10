Rolin Peña es crítico con Fenafuth y Comisión de Selecciones: "Ojalá se logre el objetivo, pero las decisiones se tomaron tarde"

El cambio de entrenador en la Selección de Honduras ha generado muchas opiniones en los dirigentes de la Liga Nacional, quienes consideran que se ha perdido perdido el tiempo y la situación ahora está complicada.

Rolin Peña, Vicepresidente del Marathón es uno de los que ha alzado la voz y lamenta que se haya tenido que estar en estas instancias para tomar esta decisión de cambiar técnico.

"No voy hablar del que se fue, ya que lo que no dije en su momento atrás para que lo voy a decir ahora. Lamentablemente no se tomaron buenas decisiones y estamos prácticamente al borde del precipicio. Yo no voy hablar mal del señor "Bolillo" Gómez y no hablaré del pasado porque los números no lo avalan y errores se cometieron".

En cuanto al nombramiento de Hernán "Bolillo" Gómez al frente de la Bicolor, el directivo del Marathón no comparte el mismo y considera que era el indicado.

"Quiero hablar del que nombran, es un técnico con mucho recorrido, pero no conoce el medio, "pero es que conoce el entorno de Concacaf", ¿pero cuál es el entorno?, lo que debe de conocer es al funcionamiento, la idiosincrasia y pensar del jugador hondureño y no lo conoce".

Peña responsabiliza a los miembros de la Fenafuth y Comisión de Selecciones por este tipo de determinaciones. "Los que tomaron las decisiones es una enorme responsabilidad, ya que esa no la compartieron con nadie del fútbol, ni de la Liga Nacional, simplemente la toman alguna personas del Comité Ejecutivo y miembros de la Comisión de Selecciones. Ojalá se logre el objetivo, pero yo lo veo difícil. Nosotros como Marathón vamos a apoyar, pero me parece que las decisiones se están tomando muy tarde".

Desde el punto de vista del Vicepresidente de los verdolagas, se debió consultar con los demás dirigentes de los equipo de la Liga Nacional.

"En el consenso están los aciertos y al final quien tiene la última palabra es la Federación y la Comisión de Selecciones, pero creo que se tuvo que analizar más. Ya está claro que la decisión se había tomado sea que empatara o se ganara de apartar a Coito".

Rolin Peña critica el timonel colombiano de no conocer al futbolista hondureño. "Al final eso queda definido que traen un técnico que ha estado entres mundiales, pero no conoce al jugador hondureño, no sabe como vive, piensa, su comportamiento humano lo desconoce totalmente. Esperemos que pase y al final si no val Honduras al mundial todos perdemos".

Y agrega: "Es una moneda al aire y no es fácil cuando uno ve la campaña que hizo México en esta primera vuelta con 14 puntos y la pregunta es ¿Podremos nosotros hacer una extraordinaria campaña? ¿Tenemos la capacidad para hacerlo?. Eso se va resolver cuando los partidos se jueguen".

En lo que corresponde a las críticas del fracaso de Fabián Coito al frente de la Selección de Honduras. "No se puede culpar solo al técnico y no a los jugadores, también nosotros los dirigentes somos los culpables por tolerar un montón de cosas. Nosotros pudimos poner un alto en el camino, analizar, pero ahora es fácil venir a culpar a los jugadores y a los que más les duele es a los futbolistas. Lamentablemente hay algunos que están muy jóvenes y no tienen el bagaje y no sé si tendrán la capacidad, pero no es correcto culpar solo al técnico y los jugadores, también la dirigencia tiene mucha culpa".