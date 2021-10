El análisis en DIEZ TV: “Si el ‘Bolillo’ no suma ningún punto, olvídense, cómo vas a mantenerlo hasta el 2026”

Habrá Hernán "Bolillo" Gómez para rato en Honduras, así lo confirmó el propio entrenador en una entrevista exclusiva para DIEZ.

La Federación Nacional de Fútbol de Honduras decidió firmar un contrato con el Bolillo Gómez hasta el 2026, es decir, va a estar al frente del próximo proceso rumbo al Mundial donde Estados Unidos, México y Canadá serán los encargados de organizar el certamen.

El debate y análisis se hizo presente en DIEZ TV con Jenny Fernández y Georgina Hernández sobre la duración del contrato del extécnico de Panamá que los llevó a Rusia 2018.

Jenny Fernández dio su punto de vista y fue tajante. “No sé si es una decisión acertada, pero tampoco será justo poder evaluarlo en ocho partidos cuando tenés la soga en el cuello y no tenés margen de error, es difícil valorar un proceso porque realmente ahorita no habrá un proceso que pueda establecer el “Bolillo” Gómez, pero jugártela con él para lo que va a ser la próxima eliminatoria, no lo sé, me parece que hay que analizarlo, porque si Fabián Coito nos dejó con tres puntos y el Bolillo no suma ni uno, olvídense, cómo vas a mantenerlo hasta el 2026. Veremos cuál será finalmente su estilo, sus ideas…”, expresó.

Por su parte, Georgina Hernández espera que el Bolillo Gómez logre limpiar la mala imagen que ha dejado Honduras en la octagonal de Concacaf donde es último en la tabla de posiciones.

“A mí me hizo click algo que dijo él porque expresó en una palabra lo que iba a buscar en el 11 que sale a la cancha, dijo ‘orden’, a mí me encanta el orden. La verdad no sabemos si el Bolillo nos va a dar una clasificación, pero por lo menos que nos lave el rostro porque nos vemos muy mal siendo el último lugar en la octagonal”, manifestó Georgina Hernández, presentadora de DIEZ TV.