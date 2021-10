¡Alerta para Bolillo Gómez! Andy Najar y Romell Quioto suman una nueva jornada sin participar en la MLS

A dos semanas de una nueva jornada eliminatoria de la Concacaf rumbo al mundial de Qatar 2022, la situación pone en alerta en el desempeño de los jugadores legionarios.

Dos de ellos son Romell Quioto y Andy Najar, quienes no han sido considerados por sus clubes para participar en una nueva jornada de la actividad en la MLS.

El "Romántico" no logró tener participación con la Selección de Honduras previo a los compromisos ante Costa Rica y Jamaica, luego de sufrir una distención muscular tipo 2B y eso lo ha mantenido inactivo con su club.

Quioto no ha tenido tanta regularidad en esta temporada, ya que las lesiones le han afectado. 17 encuentros son los que ha disputado y suma 1,171 minutos.

Mientras que Andy Najar, si tuvo participación con la Bicolor ante Jamaica y después retornó a su equipo, donde le han mantenido una regularidad en cuanto a los minutos de participación.

El catracho no estuvo en el duelo ante el New England Revolution y ahora ante el New York City. El último compromiso fue ante el Nashville, donde sumó 45 minutos.

En lo que va de esta temporada 2021, Najar ha estado presente en 23 encuentros con el DC United, donde ha sumado un total de 1,718 minutos.

La próxima cita para los futbolistas hondureños es el 12 de noviembre, donde deberán encarar a la selección de Panamá y el 16 ante Costa Rica.